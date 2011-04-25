درب و پنجره‌ سازهای ساختمانی مشمول بیمه کارگران ساختمانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش صالح‌پور افزود: با توجه به قانون و آیین‌نامه بیمه کارگران ساختمانی کلیه کسانی که به نحوی از انحا در رابطه با ایجاد، توسعه، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال داشته و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نیستند، در صورت داشتن شرایط قانونی می‌توانند با مراجعه به شعب تابعه این اداره کل نسبت به بیمه خود و افراد تحت تکفل اقدام کنند.

وی یادآور شد: در صورتی که مشخص شود افرادی با دارا بودن کارت مهارت فنی عملا به فعالیت دیگری اشتغال به کار دارند ( دارای پروانه کسب صنفی و کارگاه فعال باشند) و اقدام به ثبت نام و بیمه‌پردازی در قالب بیمه کارگران ساختمانی کرده باشند با انجام بازرسی تحقیقی نسبت به لغو قرارداد بیمه این افراد اقدام می‌شود.

صالح‌پور خاطرنشان کرد: افرادی که در حال حاضر از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، اختیاری و یا اجباری حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند، نمی‌توانند تنها به صرف داشتن کارت مهارت فنی معتبر از تسهیلات قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی بهره‌مند شوند.

صالح‌پور افزود: تمام کارگران ساختمانی که کارت مهارت فنی آنان از یکم فروردین سال 89 تا 18 اردیبهشت 89 و یا بعد از آن صادر شده است، در صورت تایید اصالت آن از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای با احراز شرایط و در نظر گرفتن سهمیه استانی، مشمول قانون بیمه کارگران ساختمانی می‌شوند.