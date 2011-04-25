به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدمهدی رضوانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: برای برگزاری این نمایشگاه با توجه تمرکز بالای مراکز دینی و حوزوی در استان از مسئولان بلندپایه کشوری و استانی دعوت شده است.



وی ابراز داشت: این نمایشگاه در 60 غرفه از 12 تا 36 متر مربع و در فضایی بالغ بر هزار و 200 متر مربع از 17 تا 20 خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های استان برگزار خواهد شد.



رضوانی خاطرنشان کرد: بیش از 6 هزار ویژه نامه شامل 3 هزار ویژه نامه برای افتتاحیه و 3 هزار ویژه نامه برای اختتامیه از جمله برنامه های این نمایشگاه است.



توزیع 5 هزار نرم افزار



وی ابرازداشت: توزیع بیش از 5 هزار نسخه ویژه نرم افزاری که برای اولین بار در نمایشگاه های کشور رخ می دهد و در آن اطلاعات کلی درباره صنعت چاپ و مشخصات شرکت کنندگان و ... است از دیگر برنامه های این نمایشگاه خواهد بود.



رضوانی اظهارداشت: برپایی نشستهای تخصصی و آموزشی صنعت چاپ و صنوف وابسته و بازدید از اولین شهرک صنعتی چاپ در کشور در قالب یک اردو و تور از دیگر برنامه های این نمایشگاه خواهد بود.



مدیر اجرایی نمایشگاه خاطرنشان ساخت: در پایان این نمایشگاه از غرفه های برتر نیز با اهدای جوایزی تقدیر می شود.



وی تاکید کرد: این نمایشگاه در روزهای بیان شده از ساعت 15 لغایت 22 پذیرای علاقه مندان است و برای یکی از مراسم افتتاحیه و اختتامیه نیز رئیس مجلس حضور خواهد داشت.



