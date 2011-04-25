سپاه پاسداران حافظ ارزشهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همایش سیاسی کارکنان سپاه استان قزوین ظهر دوشنبه در حسینیه سپاه قزوین برگزار شد.

در این مراسم سردار آبنوش با اشاره به روند شکل گیری انقلاب اسلامی و نهاد مقدس سپاه گفت: انقلاب اسلامی پدیده بی نظیری در جهان اسلام بود و سپاه نیز در نظام جمهوری اسلامی نقش خود را در جریانهای مختلف به خوبی ایفا کرده است.

وی افزود: درتاریخ نهاد و یا سازمانی همانند سپاه وجود نداشته و شاید یک نمونه شبیه نهاد سپاه در زمان امام علی (ع) با عنوان شرطه الخمیس بود که ماموریتهای خاصی را از سوی امام علی (ع) انجام می داد و در حقیقت وظیفه صیانت از اسلام را برعهده داشت.

فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان یادآورشد: با جرات می توان گفت در هر کجای دنیا که نوعی بیداری اسلامی و یا نهادی در جهت حق طلبی ایجاد شده از سپاه الگو برداری کرده و انعطاف عمل سپاه در شرایط گوناگون موجب عظمت و قدرت سپاه شده به گونه ای که سپاه برای مقابله با هر نوع تهدیدی خود را آماده کرده و به سرعت آرایش می دهد و این از مهمترین خصوصیات بارز سپاه است.

سردار آبنوش در ادامه گفت: مخالفت دشمنان داخلی و خارجی با نظام جمهوری اسلامی از زمانی آغاز شد که اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شد و همه دشمنان مصم شدند تا به ولایت فقیه که عامل بقای نظام و انقلاب اسلامی بود حمله کنند و همه حملات نرم و سخت آنها نیز متوجه ولایت فقیه بود اما سپاه با تمام توان در طول 33 سال گذشته در برابر تهاجم دشمن ایستاده و از حریم ولایت فقیه دفاع کرده است.

این سردار جبهه های جنگ بر ضرورت پیروی از مقام معظم رهبری به عنوان نائب برحق امام زمان (عج) تاکید کرد و گفت: انحراف همه خواصی که یک روزی از بدنه نظام و انقلاب بودند به دلیل عدم ولایت مداری شان بوده و امروز نیز مسئولان کشور در هر جایگاهی که قرار دارند باید مطیع ولایت باشند تا به نظام آسیبی نرسد.