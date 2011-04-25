میزان قابل توجهی از بودجه فرهنگی باید به ورزش اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان در دیدار با معاون ورزشی سازمان تربیت بدنی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران خواستار وجود افراد با نشاط و تندرستی است که در عرصه های مختلف جامعه فعال باشند که ورزش یکی از مهم ترین راهکارهای ایجاد این نشاط و شادابی است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله ورزش در سلامت جامعه بالاخص بانوان ابراز کرد: باید میزان قابل توجهی از بودجه بخش فرهنگی به ورزش اختصاص یابد زیرا یکی از کارهای مهم فرهنگی ورزشکار بودن مردان و زنان است که ورزشکار بودن افراد جامعه موجب کاهش فساد اجتماعی در جامعه ایران خواهد شد.

در ادامه این نشست معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی گفت: در زمان های مختلف نیازهای برای جوامع مطرح می شود که هم اکنون یکی از بارزترین این نیازها ورزش بانوان است زیرا با بهره گیری از فرهنگ ایرانی و اسلامی باید با دسیسه های دشمنان نظام مقابله کرد.

اکبرآبادی در ادامه با اشاره به اینکه ورزشکاران زن ایران در میادین مختلف ورزشی حضور پررنگی دارند عنوان کرد: حضور زنان ایرانی در مسابقات ورزشی با رعایت حجاب اسلامی تاثیرات فراوانی را در ذهن سایر ملل ایجاد می کند و هم اکنون نیز باید تلاش کنیم تا زنان و دختران ایران اسلامی را به مجموعه های ورزشی که متناسب با اصول اخلاقی هستند، دعوت کنیم.