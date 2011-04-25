عضویت 1100 کارگر قمی در بسیج کارمندی و کارگری استان

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرهنگ حسین مرتاضی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار مدیر کل کار و امور اجتماعی و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان با امام جمعه قم، تعداد جمعیت کارگری استان را 35 هزار نفر عنوان کرد و گفت: این تعداد در بخش های مختلف صنعتی مشغول به فعالیت می باشند که عمده فعالیت بسیج کارمندی و کارگری استان نیز جذب این جمعیت در عضویت بسیج است.



وی در ادامه با بیان این که تا به حال توفیق بسیج کارمندی و کارگری استان در جذب قشر کارگر چندان رضایت بخش نبوده است، تصریح کرد: این امر به دلیل شرایط خاص کارگران و وجود برخی شرایط در بسیج کارمندی و کارگری استان بوده است.



50 درصد از خلاء جذب کارگران در بسیج کارگری، امسال جبران می شود



مرتاضی با اشاره به این که از سال گذشته همکاری های خوبی در این رابطه با اداره کل کار و امور اجتماعی و سازمان صنایع و معادن استان، همچنین متولیان بحث جامعه کارگری ایجاد شده است، اظهار داشت: در نظر داریم امسال با اجرای برنامه های تعیین شده حداقل 50 درصد از این خلاء را با جذب کارگران در بسیج کارمندی و کارگری جبران نمائیم که این امر مستلزم همکاری همه مدیران استان است.



یادواره کارگر شهید برونسی، پنج شنبه در قم برگزار می شود



وی همچنین با اشاره به تفحیص کارگر شهید عبدالحسین برونسی مصادف با هفته کارگر امسال و بعد از گذشت 27 سال از شهادتش توسط گروه تفحص سپاه بیان داشت: یادواره این شهید کارگر بعد از ظهر پنج شنبه این هفته به صورت نمادین همزمان با سراسر کشور در قم نیز برگزار خواهد شد.

