100 درصد اعتبارات دستگاه های خوزستان تخصیص شد

خیراله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در سال جاری پیش از اینکه تخصیص اعتبار برای تمام دستگاه ها 100 درصد اعلام شود، تلاش زیادی صورت گرفت تا بیشتر دستگاه ها بتوانند تخصیص 100درصد را داشته باشند اما با اعلام این مطلب همه دستگاه ها از تخصیص کامل برخوردار شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر متوسط جذب در دستگاه های استان بالای 70 درصد است اما تخصیص 100 درصد نیازمند این است که باقی اعتبارات نیز به طرز مناسبی در محل اجرای پروژه های مختلف جذب شود که بتوانیم تا پایان سال مالی که پایان تیرماه است، به جذب ایده آل برسیم.



معاون امور عمرانی استاندار خوزستان با بیان اینکه تنها دو دستگاه جذب پائین داشتند و جذب باقی دستگاه ها مناسب بوده است، اضافه کرد: هفته آینده نیز جلسه جذب اعتبارات با حضور استاندار برگزار می شود و وضعیت جذب در همه دستگاه ها بررسی خواهد شد.



خادمی در پایان خاطرنشان کرد: مجموع کل اعتبارات استانی و ملی خوزستان یک هزار 419 میلیارد تومان بوده است که از این مقدار یک هزار و 218 تومان تخصیص یافته است. در این میان 708 میلیارد تومان اعتبارات استانی بوده است که 100درصد تخصیص یافته او مابقی اعتبارات ملی هستند که 70 تا 75 درصد تخصیص داده شد. حساسیت ما بیشتر روی جذب اعتبارات استانی است که انتظار می رود تا پایان سال مالی به جذب مورد نظرمان می رسیم.