آخرین تحولات امنیتی سوریه / رسانه غربی مدعی کشته شدن 20 نفر در درعا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آلمان به نقل از کسانی که آنها را فعالان سوری خواند، مدعی شد در حمله صبح امروز نیروهای امنیتی به شهر درعا در جنوب سوریه دست کم 20 نفر کشته شدند.

این افراد ادعا کردند نیروهای امنیتی سوریه از نیمه های شب تاکنون وارد درعا شده و خطوط تلفن و برق در این شهر را قطع کردند. شاهدان عینی که برای گفتگو با رسانه های خارجی از تلفن های همراه اردن استفاده می کنند اعلام کردند که تیراندازی نیروهای امنیتی در این شهر همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری غربی رویترز نیز به نقل از گروه ها و نهادهای حقوق بشر سوریه مدعی شد از آغاز اعتراضات این کشور (15 مارس) تاکنون حدود 400 نفر کشته شده اند. این در حالی است که رسانه های رسمی سوریه این آمار را تایید نکرده اند.

رسانه های سوریه و مقامات این کشور گروه های مسلح و سلفی مورد حمایت دشمنان این کشور از جمله رژیم صهیونیستی را به دست داشتن در ناآرامی های اخیر سوریه متهم می کنند. بنا بر اعلام خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) روز جمعه 5 نیروی ارتش این کشور کشته و ده ها نیروی امنیتی زخمی شده اند.