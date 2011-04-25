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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

1700 مسجد و حسینیه در استان بوشهر وجود دارد

1700 مسجد و حسینیه در استان بوشهر وجود دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر گفت: در حال حاضر یک هزار و 700 مسجد و حسینیه در استان بوشهر وجود دارد که زیرپوشش این اداره کل قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، حجت الاسلام صداقت بعد از ظهر دوشنبه در نشست بررسی وضعیت اماکن مذهبی شهرستان دشتی افزود: علاوه بر این تعداد مسجد و حسینیه و 400 بقعه متبرک نیز زیرپوشش این اداره کل قرار گرفته اند که مراحل ثبت آنها در دست اجراست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر گفت: در سال گذشته بیش از 16 میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز این اماکن هزینه شد.

صداقت افزود: همچنین در در حال حاضر حدود یک ‌هزار رقبه تجاری، 200 رقبه کشاورزی و 10 باشگاه ورزشی اوقافی در سطح استان وجود دارد.

علی هاشمی فرماندار دشتی نیز گفت: در این شهرستان 168 مسجد و 80 حسینیه وجود دارد که پارسال حدود دو میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز این اماکن اختصاص یافت.

کد مطلب 1297394

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