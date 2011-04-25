1700 مسجد و حسینیه در استان بوشهر وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، حجت الاسلام صداقت بعد از ظهر دوشنبه در نشست بررسی وضعیت اماکن مذهبی شهرستان دشتی افزود: علاوه بر این تعداد مسجد و حسینیه و 400 بقعه متبرک نیز زیرپوشش این اداره کل قرار گرفته اند که مراحل ثبت آنها در دست اجراست .

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر گفت: در سال گذشته بیش از 16 میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز این اماکن هزینه شد .

صداقت افزود: همچنین در در حال حاضر حدود یک ‌هزار رقبه تجاری، 200 رقبه کشاورزی و 10 باشگاه ورزشی اوقافی در سطح استان وجود دارد.