کارگران بیت امام خمینی(ره) در قم را گلباران کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، همزمان با آغاز هفته بسیج کارگری و در آستانه روز جهانی کارگر جمعی از نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در استان قم به منظور تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی(ره) و مقام عظمای ولایت در بیت امام حاضر و آنجا را گلباران کردند.



مدیر کل کار و امور اجتماعی استان قم قبل از ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم گلباران بیت امام خمینی(ره) توسط کارگران به مناسبت هفته کارگر در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت 35 هزار کارگر در بخش های مختلف صنعت استان، بیان داشت: بحث نظارت و صیانت از جامعه کارگری یکی از اولویت های اداره کل کار و امور اجتماعی استان می باشد.



حسن رحمانی در این خصوص اضافه کرد: در این راستا در سال گذشته تعداد 7 هزار و 500 بازرسی دوره ای و موردی از کارخانه ها و محیط های کار به عمل آمد که با انجام این مهم توانستیم آمار حوادث کارگری را تا حد چشم گیری کاهش دهیم.

ثبت نام بیش از 30 هزار کارگر استان برای دریافت سهام عدالت



وی همچنین به بحث سهام عدالت جامعه کارگری استان اشاره کرد و اظهار داشت: در این مورد تا کنون بیش از 30 هزار کارگر استان در سایت مربوطه برای دریافت این سهام ثبت نام کردند.



بیش از 6 هزار کارگر استان از پوشش خدمات بیمه ای استفاده می کنند



رحمانی در ادامه از پوشش بیمه ای بیش از 6 هزار نفر از کارگران استان خبر داد و افزود: همچنین در طول سال برنامه های متعدد و متنوع فرهنگی و ورزشی برای این قشر در نظر گرفته می شود که از جمله آنها می توان به برگزاری مسابقات ورزشی و کتابخوانی اشاره کرد که این اقدامات با همکاری همه افراد در حوزه های مختلف به خصوص تشکلهای کارگری انجام می شود.



متوسط رسیدگی به اختلافات حوزه روابط کار در استان پایین تر از میانگین کشوری



مدیر کل کار و امور اجتماعی استان قم همچنین به رسیدگی دو هزار پرونده در حوزه روابط کار در سال گذشته در استان اشاره کرد و گفت: ما در سال گذشته توانستیم وقت رسیدگی به پرونده های حوزه روابط کار را کوتاه کنیم و به حدود 30 روز برسانیم که این مقدار از میانگین کشوری پایین تر است.



بر پایه این گزارش قبل از مراسم گلباران بیت امام خمینی(ره)، نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در استان قم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) حاضر و بارگاه ایشان را زیارت کردند.