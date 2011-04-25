"ترکی" رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ظهر دوشنبه طی مراسمی با حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، قضات، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان استان البرز"غلامعباس ترکی" به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز معرفی شد.

همچنین در این مراسم محمد رضا زاده نیز به عنوان دادستان نظامی این استان معرفی شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در مراسم معرفی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز اظهار داشت: در نیروهای مسلح ، آگاهی و بصیرت از اهمیت بالایی برخوردار است و این نیروها باید با حفظ آمادگی رزمی ضمن پیشبرد وظایف محوله با سازمان قضایی نیروهای مسلح همکاری بیشتری کنند.

حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی افزود: رسیدگی به شکایات و جرایم نیروهای مسلح وظیفه بخش قضایی ، حفاظت و بازرسی است.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به جرایم و شکایات نیروهای مسلح بسیار ظریف و دقیق است و قضات بایدبه این ظرافتها توجه لازم کنند.