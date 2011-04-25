هیئتهای ورزشی استانها زیرساخت قهرمانی ها در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی ظهر دوشنبه در نشست با نواب روئسای بانوان هیئتهای ورزشی و مسئولین ورزش بانوان شهرستانها گفت: همه ساله با برگزاری مسابقات آسیایی نقاط ضعف و قوت ورزش کشور شناسایی می شود تا در حد فاصل آغاز مسابقه بعدی با شناسایی این نقاط ضعف و قوت و توسعه ورزش همگانی و استعدادیابی از میان ورزشکاران بتوانیم ورزش کشور را بهبود بخشیم.

اکبرآبادی در ادامه با تاکید بر این مهم که 40 تا 45 درصد مدال های قهرمانی مسابقات آسیایی مختص زنان است، ادامه داد:همه ما باید با بهره گیری از این فرصت نسبت به شناسایی و ارتقاء ورزشکاران تلاش کرده و ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی میان این ورزشکاران و مربیان را یکی از ضروریات کار خود قرار دهیم چرا که تنها چیزی که موجب ماندگاری قهرمانان خواهد شد جوانمردی و منش پهلوانی آنان است.

وی ادامه داد: کارشناسان مجرب در علم ورزش و علوم دینی به عنوان منبع مناسبی برای ارتقاء ورزش و اخلاق محسوب می شوند که هیئتهای ورزشی باید تلاش کنند تا این نفرات را به جمع خود جذب کرده و در راستای تحقق اهداف نظام گام بردارند.

اکبر آبادی در ادامه زیرساخت های اصلی قهرمانی ها و افتخارآفرینی های کشور را هیئتهای ورزشی استانها معرفی کرد و افزود: هیئتها نه تنها باید فرهنگ ورزش را میان مردم توسعه دهند بلکه باید هیجانات و حس رقابت را با حضور زنان در سالن های ورزشی و مسابقات گوناگون به آنان انتقال داده و محیط های ورزشی را به محیطی امن و قابل اعتماد برای خانواده ها مبدل سازند.