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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵

تولید و معرفی رقم جدید گندم مخصوص نان در کرج

تولید و معرفی رقم جدید گندم مخصوص نان در کرج

کرج - خبرگزاری مهر: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با اجرای پروژه ای موفق به ابداع رقم جدید گندم نان به نام "میهن" شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در مراسم رونمایی از پنج دستاورد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پنج طرح معرفی شدند که هر یک از طرحهای رونمایی شده تشریح شدند که به نوبه خود دستیابی به هر یک از آنها موفقیتی برای این مرز و بوم است.

پروژه گندم جدید نان که توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور اجرا شده و با همکاری مراکز ستاد موسسه و مراکز تحقیقات کشاورزی و  منابع طبیعی استانهای قزوین، مرکزی، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل اجراشده و مجریان آن امیر یزدان سپاس و 20 نفر از همکاران وی بوده اند.

این طرح از سال 1374 آغاز شده و در سال 89 پایان گرفته و طرحهای منجر به این دستاورد 22 فقره بوده است در این طرح عملکرد دانه بیشتر از ارقام رایج در شرایط آبیاری نرمال و در شرایط  تنش خشکی آخر فصل زراعی است .

این رقم در شرایط نرمال  7787 کیلوگرم و در شرایط تنش خشکی آخر فصل 5967 کیلوگرم در هکتار تولید داشته که این مقدار در رقم شاهد شهریار در شرایط نرمال 7064 کیلوگرم در هکتار و در شرایط خشکی آخر فصل 4714 کیلوگرم در هکتار بوده است. همچنین این رقم مقاومت به بیماری زنگ زرد دارد در حالی که رقم شاهد شهریار به این بیماری حساس است .

مزیتها و آثار اقتصادی و اجتماعی حاصله از این ابداع پژوهشی این که 700 کیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاری نرمال که این مقدار 10 درصد نسبت به رقم شاهد بیشتر است و 1200 کیلو گر م در هکتار در شرایط تنش خشکی آخر فصل زراعی که این مقدار 27 در صد نسبت به رقم شاهد بیشتر است و افزایش تولید این رقم نسبت به رقم شاهد قابل توجه است.

با احتساب 170000 هکتار سطح قابل کشت و افزایش تولیدی معادل 700 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد بر مبنای هر کیلوگرم 3400 ریال در آمدی معادل 405 میلیارد ریال ایجاد خواهد نمود  و نحوه انتقال این دستاورد ترویج و آموزش و انتقال یافته های تحقیقاتی و نشریات تحقیقاتی و ترویجی و روز مزرعه است.

کد مطلب 1297403

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