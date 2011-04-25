تولید و معرفی رقم جدید گندم مخصوص نان در کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در مراسم رونمایی از پنج دستاورد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پنج طرح معرفی شدند که هر یک از طرحهای رونمایی شده تشریح شدند که به نوبه خود دستیابی به هر یک از آنها موفقیتی برای این مرز و بوم است.

پروژه گندم جدید نان که توسط موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور اجرا شده و با همکاری مراکز ستاد موسسه و مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استانهای قزوین، مرکزی، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل اجراشده و مجریان آن امیر یزدان سپاس و 20 نفر از همکاران وی بوده اند.

این طرح از سال 1374 آغاز شده و در سال 89 پایان گرفته و طرحهای منجر به این دستاورد 22 فقره بوده است در این طرح عملکرد دانه بیشتر از ارقام رایج در شرایط آبیاری نرمال و در شرایط تنش خشکی آخر فصل زراعی است .

این رقم در شرایط نرمال 7787 کیلوگرم و در شرایط تنش خشکی آخر فصل 5967 کیلوگرم در هکتار تولید داشته که این مقدار در رقم شاهد شهریار در شرایط نرمال 7064 کیلوگرم در هکتار و در شرایط خشکی آخر فصل 4714 کیلوگرم در هکتار بوده است. همچنین این رقم مقاومت به بیماری زنگ زرد دارد در حالی که رقم شاهد شهریار به این بیماری حساس است .

مزیتها و آثار اقتصادی و اجتماعی حاصله از این ابداع پژوهشی این که 700 کیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاری نرمال که این مقدار 10 درصد نسبت به رقم شاهد بیشتر است و 1200 کیلو گر م در هکتار در شرایط تنش خشکی آخر فصل زراعی که این مقدار 27 در صد نسبت به رقم شاهد بیشتر است و افزایش تولید این رقم نسبت به رقم شاهد قابل توجه است.

با احتساب 170000 هکتار سطح قابل کشت و افزایش تولیدی معادل 700 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد بر مبنای هر کیلوگرم 3400 ریال در آمدی معادل 405 میلیارد ریال ایجاد خواهد نمود و نحوه انتقال این دستاورد ترویج و آموزش و انتقال یافته های تحقیقاتی و نشریات تحقیقاتی و ترویجی و روز مزرعه است.