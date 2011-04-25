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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

دزفول کمترین آمار تلفات جاده ای خوزستان را دارد

دزفول کمترین آمار تلفات جاده ای خوزستان را دارد

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابرای دزفول گفت: دزفول به رغم داشتن جاده های زیاد و پر تردد اصلی و فرعی خوشبختانه کمترین آمار تلفات جاده ای سال ۸۹ استان خوزستان را به خود اختصاص داد.

بهزاد روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول اظهار داشت: در جلسه شورای اداری اداره کل راه و ترابری استان خوزستان آمار تصادفات و تلفات جاده ای کل استان توسط مدیران شهرستانهای این اداره مطرح شد که شهرستان دزفول با وجود شش شهر و بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، با تعداد ۱۹ تصادف منجر به فوت ۲۳ نفر کمترین آمار تلفات جاده ای را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این آمار توسط پلیس راه منطقه ارائه شده که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش تصادفات این شهرستان را  نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

روحانی در خصوص پروژه ها و برنامه های سال گذشته گفت: تمام پروژه های این اداره فعال هستندو امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد افتتاح و تکمیل این پروژه ها باشیم.

رئیس اداره راه و ترابری دزفول مهمترین پرژه های در دست کار این شهرستان را تکمیل تقاطع غیر همسطح آوج، چهارخطه کردن زیبا شهر تا سه راهی سردشت با روشنایی و گارد ریل، تکمیل روشنایی دزفول شوش، تکمیل تعریض جاده بن جعفر، آسفال جاده ماهور برنجی و احداث پل روستای گاو میر عنوان کرد.

وی در خصوص چهار خطه کردن جاده دزفول - شوشتر تصریح کرد: این پروژه سال گذشته از سمت شوشتر آغاز و بودجه قسمت دزفول آن تعیین شده که در حال تعیین پیمانکار است و همچنین پل غیر همسطح جاده شوشتر 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: پروژه ترمیم و نگهداری راه های روستایی نیز در سال گذشته 100 درصد محقق شده است.
کد مطلب 1297404

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