تجهیز 183هزار هکتار از اراضی فارس به سیستمهای نوین آبیاری

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مهرزاد خرد هدف از اجرای این کار را بهینه سازی مصرف آب، تسهیل در امر مدیریت و اعمال مدیریت صحیح در مزرعه دانست و گفت: از ابتدای اجرای طرح سیستمهای نوین آبیاری، در فارس تا پایان سال 89 بالغ بر 183 هزار هکتار از اراضی به این سیستم مجهز شده اند که بیشترین سطح اجرا شده در بین استانهای کشور است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین فارس با اجرای نزدیک به 15 هزار هکتارآبیاری تحت فشار در سال 88 وحدود 17 هزار هکتار در سال 89، مقام اول کشوری را به خود اختصاص داده و پس از فارس، استان هرمزگان با 13 هزار و 21 هکتار و همدان با سطحی معادل 11 هزار و 70 هکتار به ترتیب در مقام های دوم و سوم قرار گرفته اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس یادآورشد: فعالیتهای آموزشی - ترویجی صورت گرفته در سالهای اخیر و اثر بخشی اجرای پروژه ها در سطح اراضی زراعی و باغی با استقبال گسترده ای از سوی مردم روبرو شد، به طوریکه بیش از 60 درصد عملکرد سالانه استان به طور مستقل از طریق مردم و بدون هزینه کرد دولت انجام می شود.

خرد صرفه جویی سالیانه حداقل 550 میلیون مترمکعب آب را از نتایج مثبت اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار عنوان کرد و افزود: افزایش تولیدی برابر 250 هزار تن محصولات مختلف کشاورزی از دیگر دستاوردهای مفید این طرح است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: بر اساس بررسیهای به عمل آمده از برنامه توسعه سیستمهای نوین آبیاری، در سال 89 سطحی معادل 24 هزار هکتار مورد مطالعه و طراحی قرار گرفته و گسترده ای برابر 16 هزار و804 هکتار در قالب سه هزار و 458 پروژه به اجرا در آمده و به بهره بردار تحویل شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر چهار هزار و283 هکتار نیز در حال اجراست که پیش بینی می شود طی امسال به مرحله بهره برداری برسند.

خرد گفت: در سال 89 به کارگیری روش آبیاری سطحی با استفاده از لوله های دریچه دار از طریق اعتبارات دولتی مربوط به سنوات قبل 500 هکتار و به صورت مشارکت مردمی در سطح 500 هکتار و در مجموع یک هزار هکتار دراستان فارس به مرحله اجرا درآمده است.

وی ابراز امیدواری کرد با کمرنگ تر شدن شیوه های سنتی آبیاری و جایگزینی آن با شیوه های نوین، بتوان از پتانسیل های بالقوه و فراوان موجود در بخش کشاورزی و دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی ایران اسلامی گام مؤثر برداشت.