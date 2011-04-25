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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۸

رئیس جدید هیئت کاراته استان کرمانشاه انتخاب شد

رئیس جدید هیئت کاراته استان کرمانشاه انتخاب شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مجمع انتخابات هیئت کاراته استان کرمانشاه برگزار و ناصر محمد صالحی با کسب 18 رای از همین تعداد آرای ماخوذه برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت کاراته استان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این مجمع که به ریاست مهدی گردانی مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه و با حضور دبیر فدراسیون کاراته برگزار شد، ناصر محمد صالحی به عنوان تنها کاندیدا از مجمع رای اعتماد گرفت و برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه انتخاب شد.

مهدی گردانی مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه در این مجمع، ضمن عرض تسلیت ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: کاراته کرمانشاه توان آن را دارد تا سهم بیشتری در رده های مختلف در تیمهای ملی داشته باشد.

وی افزود: فدراسیون کاراته باید از توانایی های کاراته کرمانشاه بیش از این استفاده کند.

گردانی در ادامه تاکید کرد: مسئله آموزش یک مسئله مهم در کاراته است زیرا ورزش امروزه علمی شده است و نیازمند شناسایی اساتید و مربیان با علم روز است.

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه در ادامه بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در ورزش استان و تمام هیئتهای ورزشی تاکید کرد.

کد مطلب 1297408

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