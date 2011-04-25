به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدعلی ناظم زاده قبل از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: نمایشگاه صنعت چاپ در استان قم برای اولین بار برگزار می شود و در این نمایشگاه توانمندیهای چاپ استان در معرض دید علاقه مندان، ناشران و واحدهای چاپی سراسر کشور قرار می گیرد.
وی ابرازداشت: در این نمایشگاه توانمندیهای کانونهای تبلیغاتی و صنعتی، چاپ و ... در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.
ناظم زاده اظهارداشت: در حاشیه این نمایشگاه، نمایشگاه پیشینه چاپ جهان، ایران و قم نیز دایر می شود تا بازدیدکنندگان با این پیشینه آشنا شوند.
ناظم زاده خاطرنشان ساخت: بیان تاریخچه اولین دستگاه های چاپ جهان، ایران و قم از جمله برنامه های این نمایشگاه است.
مزایای برگزاری نمایشگاه صنعت چاپ
مدیر هماهنگی نمایشگاه اضافه کرد: نمایشگاه صنعت چاپ در کنار نگاه تجاری می تواند باعث افزایش کارآفرینی، خلاقیت و بهره وری در استان شود.
وی افزود: علاقهمندان برای خرید غرفه می توانند تا 5 خرداد ماه سال جاری با شماره 21005 تماس بگیرند و ثبت نام کنند.
ارتباط با دبیرخانه نمایشگاه
وی اظهارداشت: تهیه بانک اطلاعاتی از بازدیدکنندگان از جمله برنامه های این نمایشگاه خواهد بود.
ناظم زاده تصریح داشت: علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های 2906278 و 2912485 تماس بگیرند و یا به نشانی قم، بلوار صدوقی، نبش کوچه 34 جنب بانک سپه طبقه دوم واحد 4 مراجعه کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی نمایشگاه صنعت چاپ گفت: نمایشگاه پیشینه چاپ جهان، ایران و قم در حاشیه اولین نمایشگاه صنعت چاپ در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدعلی ناظم زاده قبل از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: نمایشگاه صنعت چاپ در استان قم برای اولین بار برگزار می شود و در این نمایشگاه توانمندیهای چاپ استان در معرض دید علاقه مندان، ناشران و واحدهای چاپی سراسر کشور قرار می گیرد.
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