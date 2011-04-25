بندر صیادی عامری به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در دلوار، احمد جعفری نسب بعد از ظهر دوشنبه در جمع صیادان این بندر افزود: این بندر پنجمین بندری صیادی استان بوشهر است که اداره آن به بخش خصوصی واگذار می شود .

وی با بیان اینکه از این پس امور بندری این بندر برعهده اتحادیه تعاونی صیادی بندرعامری خواهد بود، اظهارداشت: واگذاری بنادر به بخش خصوصی سبب بازگشت سود حاصله از ماهیگیری به صیادان می شود که این علاوه بر رونق اشتغال موجب خدمات دهی بهتر به صیادان و تسریع و تسهیل فعالیتهای در این بندر می شود .

بندر عامری در 60 کیلومتری جنوب مرکز استان بوشهر واقع است.