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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

بندر صیادی عامری به بخش خصوصی واگذار شد

بندر صیادی عامری به بخش خصوصی واگذار شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: بخشدار دلوار گفت: بندر صیادی عامری در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در دلوار، احمد جعفری نسب بعد از ظهر دوشنبه در جمع صیادان این بندر افزود: این بندر پنجمین بندری صیادی استان بوشهر است که اداره آن به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی با بیان اینکه از این پس امور بندری این بندر برعهده اتحادیه تعاونی صیادی بندرعامری خواهد بود، اظهارداشت: واگذاری بنادر به بخش خصوصی سبب بازگشت سود حاصله از ماهیگیری به صیادان می شود که این علاوه بر رونق اشتغال موجب خدمات دهی بهتر به صیادان و تسریع و تسهیل فعالیتهای در این بندر می شود.

بندر عامری در 60 کیلومتری جنوب مرکز استان بوشهر واقع است.

کد مطلب 1297412

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