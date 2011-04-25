  1. استانها
  2. خوزستان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

بارش پراکنده باران در خوزستان پیش بینی می شود

بارش پراکنده باران در خوزستان پیش بینی می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: سرپرست هواشناسی استان خوزستان گفت: برای فردا بارش پراکنده باران در شهرهای این استان پیش بینی می شود.

نادر شفی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: بررسی وضعیت سینوپتیکی خوزستان نشان می دهد که خط ناپایدار لایه میانی جو در روز جاری در حال عبور از منطقه است بنابراین با توجه به تداوم استقرار زبانه کم فشار جنوبی تا اواخر هفته انتظار ابرناکی، رگبارهای پراکنده و رعد و برق تا فردا در استان وجود دارد.

وی در خصوص پیش بینی 24 ساعته هوای خوزستان نیز عنوان کرد: آسمان استان قسمتی تا تمام ابری بعضا همراه با رگبار پراکنده، احتمال رعد و برق و توام با وزش باد قابل ملاحظه پیش بینی می شود.

شفی خدایی در مورد پیش بینی شمال خلیج فارس نیز گفت: وضعیت هوا در این بخش قسمتی تا ابری همراه با غبار و احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق با جهت باد شمال غربی تا جنوب غربی پیش بینی می شود.

سرپرست هواشناسی استان خوزستان در خصوص وضعیت جوی استان در 24 ساعت گذشته اظهار داشت: در شبانه روز گذشته هندیجان با 35.8 و دهدز با 14.2 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط گزارش شده‌اند. همچنین حداکثر دمای اهواز به 29 و حداقل به 22 درجه سانتی گراد خواهد رسید.
کد مطلب 1297413

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها