بارش پراکنده باران در خوزستان پیش بینی می شود

نادر شفی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: بررسی وضعیت سینوپتیکی خوزستان نشان می دهد که خط ناپایدار لایه میانی جو در روز جاری در حال عبور از منطقه است بنابراین با توجه به تداوم استقرار زبانه کم فشار جنوبی تا اواخر هفته انتظار ابرناکی، رگبارهای پراکنده و رعد و برق تا فردا در استان وجود دارد.

وی در خصوص پیش بینی 24 ساعته هوای خوزستان نیز عنوان کرد: آسمان استان قسمتی تا تمام ابری بعضا همراه با رگبار پراکنده، احتمال رعد و برق و توام با وزش باد قابل ملاحظه پیش بینی می شود.



شفی خدایی در مورد پیش بینی شمال خلیج فارس نیز گفت: وضعیت هوا در این بخش قسمتی تا ابری همراه با غبار و احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق با جهت باد شمال غربی تا جنوب غربی پیش بینی می شود.



سرپرست هواشناسی استان خوزستان در خصوص وضعیت جوی استان در 24 ساعت گذشته اظهار داشت: در شبانه روز گذشته هندیجان با 35.8 و دهدز با 14.2 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط گزارش شده‌اند. همچنین حداکثر دمای اهواز به 29 و حداقل به 22 درجه سانتی گراد خواهد رسید.