بانک اطلاعات کودکان کار و خیابان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس بابازاده معاون اجتماعی وفرهنگی منطقه بابیان این مطلب گفت:بنا به سیاستهای مدیریت شهری درورود به مسائل اجتماعی وارتقا سلامت جامعه طرح ساماندهی متکدیان وکودکان کاروخیابانی به صورت مستمر درحال اجرااست.

وی با اشاره به راه اندازی بانک اطلاعات کودکان کاروخیابانی گفت:دراین طرح ضمن شناسایی کودکان وخیابانی اطلاعات افراد جهت برنامه ریزی وارائه خدمات وساماندهی دراین بانک به ثبت رسیده است.

وی افزود: درحال حاضر بیش از یکهزار وصد نفر از کودکان خیابانی سطح منطقه شناسایی واطلاعات آنها به ثبت رسیده است.

بابازاده درخصوص برنامه های پیش بینی شده درطرح ساماندهی کودکان کار گفت: آموزش مهارتهای فنی وحرفه ای ،مهارتهای زندگی وهمچنین ارائه خدمات بهداشتی وپزشکی از جمله برنامه های اجرایی در طرح ساماندهی کودکان کاروخیابانی است.

معاون اجتماعی وفرهنگی منطقه تصریح کرد:به همت مرکز خدمات اجتماعی منطقه کودکان وخانواده های آنها از برنامه های سواد آموزی نیز بهره مند می شوند.



