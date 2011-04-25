170 میلیارد ریال برای گاز رسانی به روستاهای لاهیجان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، یوسف قاسمی عصر دوشنبه در جمع مسئولان با اعلام اینکه این هزینه ها در زمین نهفته شده و قابل رویت نیست، افزود: در حال حاضر خط تغذیه گاز روستای سطل سر و تموشل و دو خط تغذیه رودبنه و یک خط تغذیه در منطقه ساحلی نیز در حال اجراست.

وی همچنین اعلام کرد: گازرسانی به روستای لفمجان با اعتبار بیش از 20 میلیارد ریال نیز در حال انجام است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از تصویب منطقه ویژه اقتصادی در لاهیجان خبرداد و گفت: با پیگیری های مستمر در طول دو سال گذشته این منطقه از سوی مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت به تصویب رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی می تواند لاهیجان را متحول سازد زیرا دارای اولویت های صنعتی، تجاری و کشاورزی است و باعث ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد شد.

قاسمی ادامه داد: با بخش خصوصی در حال رایزنی است تا این منطقه بتواند دارای اسکله و پهلو گرفتن کشتی های تجاری نیز باشد.