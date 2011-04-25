به گزارش خبرگزاری مهر، با تاکید علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما مبنی بر تولید برنامههای طنز به عنوان راهبرد سیما این نشست با حضور هنرمندان این حوزه از جمله بازیگران، کارگردانان، نویسندگان و تهیهکنندگان برگزار میشود.
در این نشست که مدیران شبکهها و فیلم و سریال سیما نیز حضور خواهند داشت، نویسندگان، کارگردانان، بازیگران و تهیهکنندگان حوزه طنز و کمدی دیدگاههای خود را در خصوص وضعیت طنز در سیما و چگونگی رشد و توسعه آن ارائه کنند و نقطه نظرات معاون سیما را نیز در این خصوص بشنوند.
نخستین نشست صمیمی معاون سیما با دست اندرکاران و برنامهسازان حوزه طنز و کمدی سه شنبه 13 اردیبهشت در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار میشود.
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