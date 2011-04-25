فتنه بزرگ آینده داخلی نیست/ نباید سوژه دست دشمن بدهیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی ظهر دوشنبه در دیدار فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) و مسئولان سپاه قم گفت: رهبری فرمودند من نمیگذارم انحرافی در روند روبه رشد امت اسلامی در داخل کشور، منطقه و دنیا پیش آید و وظایف همه ما از این بیانات قابل استخراج است.
وی ادامه داد: ایشان در فاصله بسیار اندکی فرمودند که کشور آرام است و اختلاف و درگیری در آن وجود ندارد لذا همه کسانی که تریبونی در اختیار دارند باید مواظب باشند و وانمود نکنند که درگیری و اختلاف در کشور وجود دارد.
دشمن در کمین نشسته است
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: دشمن منتظر است که در کشور اختلافی پیش آید و سوء استفاده کند و در شرایطی که بیداری اسلامی در منطقه پیش آمده است نباید سوژه دست دشمن دهیم.
وی با بیان اینکه اطاعت مطلق از ولی فقیه باید داشته باشیم ابرازداشت: اعتقاد به ولایت فقیه قبل از آنکه در قانون اساسی آمده باشد در شریعت ما وجود داشته و امام خمینی(ره) به آن عمل کرده است و همه ما باید راهی را که ولایت فقیه برای ما تعیین می کند انجام دهیم و از آن زاویه نگیریم.
شرایط شکننده است
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با شکننده خواندن شرایط امروز کشور و با بیان اینکه ممکن است این تعبیر درست هم نباشد ابرازداشت: شرایط از این جهت شکننده است که دشمنان با توجه به شرایط منطقه گرگ صفتانه منتظر سوء استفاده از اختلاف و یا مسایل جزیی در کشور هستند و لذا باید خیلی مراقب باشیم تا حادثه کوچکی هم اتفاق نیفتد.
وی خاطرنشان ساخت: باید بدانیم در کشور چه می گذرد و از رفتار مسئولان مراقبت کنیم و سلیقه ها را هر چه که هست در خدمت حفظ انقلاب و اطاعت از دستورات ولی امر بگیریم.
آیت الله یزدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فتنه سال 88 تصریح داشت: در این فتنه عده ای سردمداری و عده ای پنهان و آکار از آن حمایت کردند که باید در عقیدتی سیاسی ها بررسی شود.
پاسخ رهبری به اعضای کمیسیون تحقیق
وی افزود: ما به عنوان کمیسیون تحقیق در مجلس خبرگان از مقام معظم رهبری خواستیم که برخورد صریح تر و قاطعتری با مرتکبان فتنه شود و ایشان پاسخ دادند که برای من هنوز روشن نیست که اقدامات صریح تر و قاطعتر به نفع کشور هست یانه و منفعتش از مضراتش بیشتر نیست.
وی با بیان اینکه مدیریت رهبری در فتنه بسیار مدبرانه و فوق العاده بود خاطرنشان ساخت: نظام مقتدر است و می تواند برخورد صریحتری با سران فتنه داشته باشد اما آنها در افکار عمومی محاکمه و زندانی شده اند و دارند مجازات می شوند و نیازی به اعمال بیشتری نیست.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره فتنه بزرگ آینده تاکیدکرد: فتنه بزرگ آینده داخلی نیست اما دشمن با استفاده حداکثری از عناصر داخلی آن را برنامه ریزی خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی ظهر دوشنبه در دیدار فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) و مسئولان سپاه قم گفت: رهبری فرمودند من نمیگذارم انحرافی در روند روبه رشد امت اسلامی در داخل کشور، منطقه و دنیا پیش آید و وظایف همه ما از این بیانات قابل استخراج است.
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