فتنه بزرگ آینده داخلی نیست/ نباید سوژه دست دشمن بدهیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی ظهر دوشنبه در دیدار فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) و مسئولان سپاه قم گفت: رهبری فرمودند من نمی‌گذارم انحرافی در روند روبه رشد امت اسلامی در داخل کشور، منطقه و دنیا پیش آید و وظایف همه ما از این بیانات قابل استخراج است.



وی ادامه داد: ایشان در فاصله بسیار اندکی فرمودند که کشور آرام است و اختلاف و درگیری در آن وجود ندارد لذا همه کسانی که تریبونی در اختیار دارند باید مواظب باشند و وانمود نکنند که درگیری و اختلاف در کشور وجود دارد.

دشمن در کمین نشسته است



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: دشمن منتظر است که در کشور اختلافی پیش آید و سوء استفاده کند و در شرایطی که بیداری اسلامی در منطقه پیش آمده است نباید سوژه دست دشمن دهیم.



وی با بیان اینکه اطاعت مطلق از ولی فقیه باید داشته باشیم ابرازداشت: اعتقاد به ولایت فقیه قبل از آنکه در قانون اساسی آمده باشد در شریعت ما وجود داشته و امام خمینی(ره) به آن عمل کرده است و همه ما باید راهی را که ولایت فقیه برای ما تعیین می کند انجام دهیم و از آن زاویه نگیریم.



شرایط شکننده است



نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با شکننده خواندن شرایط امروز کشور و با بیان اینکه ممکن است این تعبیر درست هم نباشد ابرازداشت: شرایط از این جهت شکننده است که دشمنان با توجه به شرایط منطقه گرگ صفتانه منتظر سوء استفاده از اختلاف و یا مسایل جزیی در کشور هستند و لذا باید خیلی مراقب باشیم تا حادثه کوچکی هم اتفاق نیفتد.



وی خاطرنشان ساخت: باید بدانیم در کشور چه می گذرد و از رفتار مسئولان مراقبت کنیم و سلیقه ها را هر چه که هست در خدمت حفظ انقلاب و اطاعت از دستورات ولی امر بگیریم.



آیت الله یزدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فتنه سال 88 تصریح داشت: در این فتنه عده ای سردمداری و عده ای پنهان و آکار از آن حمایت کردند که باید در عقیدتی سیاسی ها بررسی شود.



پاسخ رهبری به اعضای کمیسیون تحقیق



وی افزود: ما به عنوان کمیسیون تحقیق در مجلس خبرگان از مقام معظم رهبری خواستیم که برخورد صریح تر و قاطعتری با مرتکبان فتنه شود و ایشان پاسخ دادند که برای من هنوز روشن نیست که اقدامات صریح تر و قاطعتر به نفع کشور هست یانه و منفعتش از مضراتش بیشتر نیست.



وی با بیان اینکه مدیریت رهبری در فتنه بسیار مدبرانه و فوق العاده بود خاطرنشان ساخت: نظام مقتدر است و می تواند برخورد صریحتری با سران فتنه داشته باشد اما آنها در افکار عمومی محاکمه و زندانی شده اند و دارند مجازات می شوند و نیازی به اعمال بیشتری نیست.