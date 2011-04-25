  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۰۵

50 درصد شاغلان خراسان رضوی در بخش تعاون کار می کنند

50 درصد شاغلان خراسان رضوی در بخش تعاون کار می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون خراسان رضوی افزود: حدود 50 درصد اشتغال و کارآفرینی خراسان رضوی برعهده اداره کل تعاون است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن قاسمی علی آبادی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به آماراشتغال و کارآفرینی مصوب شده استانداری خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: بیش از 34 هزار شغل در سال گذشته از طریق بخش مسکن و 11 هزار شغل در بخش غیرتعاونی های مسکن ایجاد شد که فراتر ازسهمیه پیش بینی شده است.

وی بحث ایران کد را از دیگر مأموریتهای وزارت تعاون ذکر کرد و افزود: این اداره کل توانسته است برای 350 شرکت تعاونی، ایران کد صادر نماید و این طرح بصورت مستمر ادامه دارد.

وی گفت: بخش تعاون یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی است، که در طول این مدت، فعالیت ها ومسئولیت های بسیار سنگینی را در ارتباط با اشتغال و کارآفرینی برعهده داشته است.

وی اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی ازسوی مقام معظم رهبری وظیفه دولت و دستگاههای اجرایی برای انجام امور مختلف سنگین تر شده است.

کد مطلب 1297420

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها