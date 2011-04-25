50 درصد شاغلان خراسان رضوی در بخش تعاون کار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن قاسمی علی آبادی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به آماراشتغال و کارآفرینی مصوب شده استانداری خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: بیش از 34 هزار شغل در سال گذشته از طریق بخش مسکن و 11 هزار شغل در بخش غیرتعاونی های مسکن ایجاد شد که فراتر ازسهمیه پیش بینی شده است.

وی بحث ایران کد را از دیگر مأموریتهای وزارت تعاون ذکر کرد و افزود: این اداره کل توانسته است برای 350 شرکت تعاونی، ایران کد صادر نماید و این طرح بصورت مستمر ادامه دارد.

وی گفت: بخش تعاون یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی است، که در طول این مدت، فعالیت ها ومسئولیت های بسیار سنگینی را در ارتباط با اشتغال و کارآفرینی برعهده داشته است.

وی اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی ازسوی مقام معظم رهبری وظیفه دولت و دستگاههای اجرایی برای انجام امور مختلف سنگین تر شده است.