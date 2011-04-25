ماهان از هواپیمایی کشوری تذکر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رستمیان مدیر کل نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکتها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در نامه ای به معاون بازرگانی شرکت هواپیمایی ماهان نوشت: نظر به اینکه دفعات شکایات مسافرین مبنی بر ابطال پروازهای آن شرکت و اطلاع رسانی از طریق سیستم پیامک تلف های همراه به این اداره کل واصل شده در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجع صدور مجوز پروازهای موصوف از آن مطلع نگردیده است.

در این نامه می خوانیم: به منظور رعایت حقوق مسافرین و اجرای تعهدات متصدی حمل و نقل (ناشی از صدور بلیت مسافرت) ابلاغ می شود ابطال پرواز بدون اطلاع سازمان از دلایل آن و تضمین لازم جهت اجرای قرارداد حمل و نقل و انتقال مسافرین دارای بلیت مسافرت ممنوع است و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی در هر یک از مراجع ذیصلاح به درخواست مسافر می‌شود.

در همین حال، سازمان هواپیمایی کشوری در نامه شماره 5830 مورخ 5/2/90 خود شرکت هواپیمایی ماهان را ملزم به پاسخگویی به مطالب منتشر شده در خبرگزاری مهر و ارسال آن به سازمان هواپیمایی کشور شده است.

یکشنبه هفته جاری مهر گزارش داده بود: برخی شرکتهای هواپیمایی داخلی در حالی به صورت خودسرانه به لغو پروازها به دلیل تکمیل نبودن ظرفیت مسافری اقدام می‌کنند که بررسی این موضوع از ارجحیت حقوق تجاری بر حقوق شهروندی حکایت دارد.