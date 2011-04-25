سالانه 32 هزار نفر به جمعیت بیکاران مازندران افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجفی تروجنی ظهر دوشنبه در دیدار کارگران استان با نماینده ولی فقیه در استان افزود: با توجه به نرخ رشد جمعیت دهه 50 و 60 در استان، سالانه 32 هزار نفر به تعداد بیکاران و کارجویان مازندران اضافه می شود.

وی با بیان اینکه نرخ فارغ التحصیلان دانشگاهی در حال تشدید است افزود: رشته های تحصیلی مناسب با نیازهای بازار نیست و به همین دلیل تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی اضافه می شود که این مسئله انگیزه تحصیل را از افراد می گیرد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی مازندران تصریح کرد: افرادی که در سطح مقطع دیپلم هستند، فاقد مهارت بوده که امروز امکان جذب این افراد در ادارات دولتی نیست.

وی این دو مشکل را از چالش ها و عوامل بیکاری در استان دانست و یادآور شد: دیدگاه غلطی وجود دارد که میزها در ادارات باید منتظر فارغ التحصیلان دانشگاهی باشند.

نجفی، با اشاره به اینکه اساسا رانندگی به عنوان یک مهارت نیست خاطرنشان کرد: امروز رانندگی صرفا یک ضرورت اجتماعی است.

وی با بیان اینکه حدود 70 درصد بیکاران سطح دیپلم فاقد مهارت هستند افزود: این آمار در مازندران از میانگین کشوری هم بیشتر است.

نجفی، با اشاره به اینکه حدود 200 تا 400 هزار نفر در مشاغل پس از بازنشستگی مشغول در کشور اشتغال دارند گفت: افرادی که وارد بازار کار می شوند فاقد مهارت هستند چراکه قطعا هیچ کارفرمایی حاضر نیست از افراد بازنشسته مجددا دعوت به کار کند و این مسئله به دلیل نداشتن مهارت اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه پایین بودن نرخ بهره وری حلقه مفقوده اقتصاد ملی است اظهار داشت: عرضه نیروی انسانی بسیار بالا است و ما هم می دانیم که کارگران از دریافت حداقل حقوق و مزایا محروم هستند اما اگر این افراد مهارت داشته باشند می توانند خواسته خهای خود را به کارفرما تحمیل کنند.