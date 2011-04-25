پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد لنزهای دارورسان چشمی ساختند

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد، بیژن ملائکه ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این لنزها در مقیاس آزمایشگاهی در مرکز تحقیقات علوم دارویی ساخته شده، اظهار کرد: در این روش لنزهای حاوی دارو به تدریج دارو را در چشم آزاد می کنند.

وی هدف از طراحی و ساخت لنزهای دارویی را استفاده از لنز به جای قطره چشمی عنوان کرد و گفت: در این طرح بیمار به جای این که قطره را چند بار در روز در چشم بریزد، لنز را داخل چشم می گذارد و دارو به تدریج در طی زمان آزاد شده و وارد چشم می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این نوع از لنزها برای آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد التهاب تهیه شده است، افزود: لنزهای حاوی دارو نیز از یک نوع پلیمر خاص ساخته شده که ویژه داروی مورد نظر طراحی و تهیه شده است و وقتی این لنز در محیط چشم قرار می گیرد، به تدریج آب جذب و دارو را آزاد می کند.

وی با اشاره به این که لنزهای دارو رسان شفاف و بر روی بینایی بیمار تأثیری ندارد، اظهار داشت: هم اکنون مرحله نخست ساخت لنزهای دارویی به اتمام رسیده است و مطالعات تکمیلی در مدل حیوانی در فاز بعدی تحقیق صورت خواهد گرفت.