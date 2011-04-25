به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، سرهنگ حاتمی اظهار کرد: ماموران پلیس اطلاعات خوزستان در پی دریافت خبری مبنی بر حمل مشروبات الکلی به وسیله نفت کشهای عراقی در استان، مراتب را با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی گاراژی که تریلرهای عراقی در آن متوقف شده بودند، پس از هماهنگی با دستگاه قضایی در اقدامی غافلگیرانه با شلیک چند تیر هوایی پنج نفر از قاچاقچیان مشروبات الکلی را که سه نفر آنها راننده تریلرهای عراقی بودند دستگیر کردند.

ماموران انتظامی آبادان نیز روز گذشته ضمن دستگیری یک سارق مسلح منازل، مقدار زیادی اموال مسروقه را کشف کردند.



سرهنگ چنداز، فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: ماموران انتظامی آبادان در پی اعلام خبری مبنی بر سرقت مسلحانه احشام از یک منزل، مراتب را با اعزام نیرو و انجام اقدامات اطلاعاتی در دستور کار قرار دادند.



وی افزود: ماموران پلیس آبادان پس از حضور در محل و شناسایی سارق توسط صاحب منزل، پس از هماهنگی با دستگاه قضایی فرد سارق را دستگیر کردند؛ با دستگیری متهم، مقادیر زیادی اموال مسروقه مانند چهار دستگاه موتورسیکلت، لوازم خودرو، وسائل منزل و شش دستگاه گوشی تلفن همراه کشف شد. متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شده است.