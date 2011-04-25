وحشت آل سعود از واژه انقلاب / سعودیها اسلام واقعی را ترویج نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مطلبی با عنوان "چرا عربستان از انقلابهای عربی می ترسد؟ "آورده است : به نظر می رسد که سیاست عربستان ضد انقلابهای مردمی عربی است و سبب این است که خاندان آل سعود به شدت نگران افتادن آتش انقلاب در این خاندان است.

در همه جای دنیا رسم بر این است که نام کشور را به تناسب وضعیت جغرافیایی و موضوعات تاریخی انتخاب می کنند، اما در عربستان این نام برگرفته از خاندانی که حکومت می کنند یعنی آل سعود است. خاندان مذکور همه ثروتها را در اختیار خود گرفته است.

این روزنامه می نویسد: عربستانی ها همانند آمریکایی ها از انقلابهای کشورهای عربی غافلگیر شدند. خاندان آل سعود که اصولا از کلمه انقلاب وحشت دارد و نگران تبعات آن است از این انقلابها وحشت زده شد.

این بار انقلاب به صورتی رخ داد که خاندان آل سعود هرگز تصور آن را نمی کرد.این انقلابها دیگر مانند گذشته کودتاهای افسران آزاد نبود، بلکه حرکت خود جوش مردمی بود. این انقلابها خشمهای انباشته شده و وجدانهای تحقیر شده بود که هزاران نفر را به خیابانها کشاند.

عربستان برای مقابله با سرایت پدیده انقلاب به این کشور به پول خرج کردن روی آورد. حکومت آل سعود میلیاردها دلار اختصاص داد تا مردمش را آرام کند تا به سرنوشت "زین العابدین بن علی" گرفتار نشود.

پس از اینکه مردم مصر قیام خود را برای حسنی مبارک آغاز کردند خاندان آل سعود همه تلاش خود را برای حمایت از رفیق و همپیمان قدیمی اش به کار گرفتند. تلاشهای پشت پرده ای با همکاری آمریکا و اسرائیل برای نجات مبارک شروع شد که در نهایت به شکست انجامید.

روزنامه مذکور نوشت : سعودیها زبان انقلاب را به درستی نمی فهمند.آنها مروج اسلام صحیح نیز نیستند، زیرا اسلام مخالف ظلم و چپاول ثروتهای مردم است و حکومت را در انحصار گروه خاص نمی داند. زمان رسیدگی به حساب فرا رسیده است مردم سینه چاک کرده برای رسیدن به کرامت انسانی لگد مال شده خود تلاش می کنند.