بیانیه بسیج حقوقدانان قزوین در سالروز شکست آمریکا در طبس

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین در این بیانیه آمده است: با پیروزی انقلاب اسلامی، بلوک استکباری شرق و غرب با از بین رفتن نا خواسته تمام منافع نامشروع خود در ایران شدند و برای برون رفت از شکست هیمنه استکباری و باز خوانی چگونگی دستیابی مجدد به منافع سر شار از دست رفته نه تنها در ایران بلکه به نوعی در منطقه رفتارهای متفاوتی را طراحی کردند.

در ادامه بیانیه آمده است: جنگ روانی، توطئه، ایجاد درگیریهای مذهبی و قومی، ترور فیزیکی شخصیتی مسئولان ارشد نظام، تحریم های سنگین همه جانبه، تحمیل جنگ نابرابر، تهاجم بلکه شبیخون فرهنگی و القاء جو ناامیدی که تنها بخشی از رفتارهای توطئه آمیز طراحی شده دشمنان شکست خورده و به تعبیری موارد احصائی خصمانه یاد شده تمثیلی بود نه حصری، چرا که عمق شیطنت های شیاطین با رویکرد متفاوت و با استفاده از بقایای رژیم منحوس پهلوی به ویژه با دیده بانی و هدایت نا محسوس عناصر وابسته به غرب بالاخص بنی صدر خائن و مهره نفوذی، نقشه راه استراتژیک دشمن برای ساقط کردن نظام نو پای اسلامی یا حداقل برای سیطره کامل عناصر ملی گرا بر بدنه تقنینی و اجرایی کشور طراحی شده بود و دشمن سواره نظام خود را از طریق اعزام مدرن ترین تجهیزات و ادوات جنگی توأم با جنگ روانی و پیاده نظام خود را از طریق عناصر باقیمانده، چهره های وابسته و مرعوبین داخلی وابسته به مصاف با انقلاب نو پای اسلامی آورده بود.

در بخش دیگر بیانیه آورده شده: مدیریت استثنایی برای تقابل مؤثر و کار آمد با دشمن بویژه امدادهای غیبی در بارش سنگ ریزه ها از طریق بروز طوفان شن، وعده و سنت لایتغیر الهی محقق و ابرهه مغرور زمان به سر کردگی آمریکا با پرنده های تکبر و غرور در عرصه سیاسی و نظامی زمین گیر شد.

بسیج حقوقدانان استان قزوین هوشیاری و آمادگی خود را برای صیانت از ارزشهای نظام اسلامی در همه شرایط اعلام کرده است.