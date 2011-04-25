اختصاص 400 میلیارد ریال به توسعه فرودگاه رامسر

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی در حاشیه بازدید از فرودگاه رامسر افزود: مازندران از جمله استانهایی است که دارای سه فرودگاه فعال در شهرهای ساری، نوشهر و رامسر است و خوشبختانه در سفرهای استانی هیئت دولت این فرودگاهها بویژه فرودگاه رامسر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشوربا بیان اینکه در حال حاضر 45 فرودگاه فعال در سطح کشور داریم و در این فرودگاهها پروژه های متعددی در حال اجراست گفت پروژه توسعه فرودگاه رامسر از جمله پروژه های فعال فرودگاههای کشور و مورد حمایت دولت است.

اسماعیلی در ادامه گفت برای پروژه های فرودگاه رامسر در سال گذشته 200 میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که بیش از 70 درصد آن محقق شد وامسال هم برای این پروژهها 400 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که امید واریم با تکمیل هر چه زودتر فاز نخست باند جدید فرودگاه رامسر پروازهای تا رده ایرباس 600-300 در این فرودگاه نشست و برخاست کند.

وی همچنین به مصوبه اخیر سفر هیئت دولت مبنی اخذ وجوز مرز هوایی فرودگاه رامسر اشاره کرد و افزود: مقدمات این کار آماده شده و در کمیسیونهای مختلف دولت و در وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت ودر آینده از طریق استاندار محترم ابلاغ خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور با اشاره به دستور مشایی در خصوص توسعه و تطویل باند فرودگاه رامسر گفت: به مشاور ابلاغ شده تا کار مطالعه بر پروژه تکمیل سطوح پروازی این فرودگاه را آغاز کند.

وی با بیان اینکه باید فرودگاههای در شأن مردم و گردشگر داشته باشیم تأکید کرد: شرکت فرودگاههای کشور زیرساختهای لازم برای ورود گردشگررا در این استان واین شهر فراهم می کند و مسئولان هم باید با ایجاد هتلها، بازارچه ها شرایط را برای حضور و ماندگاری گردشگران بویژه از حوزه خلیج فارس فراهم کنند.

اسماعیلی افزود: هزار میلیارد ریال اعتبار برای پروژه های عمرانی و خرید تجهیزات عملیاتی فرودگاههای کشور در نظر گرفته شده است.