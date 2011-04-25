تیمهای امداد و نجات روستایی در همدان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حمید ره انجام ظهر دوشنبه در جلسه شورای مدیران جمعیت هلال احمر افزود: این اقدام علاوه بر تسهیل و تسریع در روند امدادرسانی به مناطق آسیب دیده، صرفه جویی در هزینه های تردد اعزام مربی و نیروهای امدادی را دربر خواهد داشت.

ره انجام آموزش خوداشتغالی به زنان بی سرپرست توسط داوطلبان و گنجاندن بحث مهارتهای زندگی و روشهای صرفه جویی در سرفصل های آموزش کارکنان و اعضای داوطلب را از برنامه های هلال احـمر استان همدان عنوان کرد.

مدیرعامل هلال احمر استان همدان به ارائه گزارشی از طرح های امداد جاده ای و راهنمایی مسافران نوروزی نیز پرداخت و گفت: حضور فعال و قابل توجه خواهران امدادگر در این ایام از نقاط قوت طرح بود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر استان همدان نیز با تقدیر از کوششهای مسئولان در طرحهای نوروزی اظهار داشت: هرکس بخواهد عزت پیدا کند باید خادم مردم باشد.

حجت الاسلام محمد سالمی مسئولیت پذیری، خدمت بهتر وصرفه جویی در هزینه ها را موجب افزایش بازدهی دانست و گفت: مسئولان جمعیت هلال احمر استان همدان باید ارتباط خود را با ائمه جمعه، فرمانداران و نمایندگان مجلس افزایش دهند.

حجت الاسلام سالمی راه اندازی کانون طلاب در شهرستانها را گام بزرگی در راستای ترویج فرهنگ خود امدادی و هر خانواده یک امدادگر دانست و گفت: بهره گیری از پتانسیل بالای روحانیت در تشویق مردم به فراگیری آموزشهای امدادی ضروری است.