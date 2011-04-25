مالک باشگاه استیل آذین آنژیو شد/ عیادت پروین و ممنوع الملاقات شدن هدایتی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی که ظهر امروز با حمله قلبی به بیمارستان دی تهران منتقل شده بود، مورد آنژیو قرار گرفت تا رگ های گرفته قلبش باز شود. به دنبال بستری شدن وی در بیمارستان، علی پروین رئیس سازمان فوتبال باشگاه استیل آذین، پرورش رئیس باشگاه سرخپوشان، خروطی عضو هیئت مدیره باشگاه، خبیری مشاور هدایتی و مدیر روابط عمومی باشگاه استیل آذین و تعدادی از علاقه مندان و اهالی فوتبال بر بالین هدایتی حضور پیدا کردند.

حسین خبیری مدیر روابط عمومی باشگاه استیل آذین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید سلامتی هدایتی گفت: وی ظهر امروز آنژیو شد و در حال حاضر نیز در بخش مراقب های ویژه بستری است. ضمن اینکه با تشخیص پزشک معالجه آقای هدایتی و به دنبال حضور پرتعداد عیادت کنندگان، ایشان تا زمان مرخص شدن ممنوع الملاقات شدند.

خبیری انجام عمل جراحی روی قلب حسین هدایتی را منتفی دانست و گفت: با تشخیص پزشکان ایشان آنژیو شدند و در صورتی که فردا شرایط مناسبی داشته باشند و پزشکان تشخیص بدهند از بیمارستان مرخص خواهد شد.