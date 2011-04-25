520 میلیارد ریال برای احداث باند جدید فرودگاه رامسر در نظر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در حاشیه بازدید از مراحل توسعه فرودگاه رامسر افزود: این دستور دکتر احمدی نژاد بود که باید فرودگاه رامسر توسعه پیدا کند.

نیکزاد با بیان اینکه برای باند دو هزار و 700 متری فرودگاه رامسر به همراه احداث موج شکن و پل حساسی که در مسیر این باند قرار دارد 520 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، گفت: باید در راستای توسعه فراگیر این فرودگاه ساختمانهای جانبی و تکنیکال بلاک این فرودگاه احداث، اراضی مورد نیاز تملک و موانع پروازی برطرف شود.

سرپرست وزارت راه و ترابری افزود: بر اساس قرارداد با پیمانکار این پروژه در سال 91 به بهره برداری برسد که از مجری این پروژه این قول را گرفتیم که تا پایان سال 90 به شرط رفع موانع پروازی از سوی مسئولان، این پروژه به اتمام برسد.

نیکزاد افزود: برای پروژه های دیگر فرودگاه رامسر سال 91 اعتبارات لازم را در نظر خواهیم گرفت تا کار توسعه فرودگاه رامسر به اتمام برسد.

مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر است.