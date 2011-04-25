برنامه های فرهنگی باید حول محور مهندسی فرهنگی تنظیم شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه ظهر دوشنبه در نخستین نشست شورای اداری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان جهاد اقتصادی، اظهار داشت: نقش اهالی فرهنگ و هنر برای تحقق منویات مقام معظم رهبری نقش کلیدی و اثرگذار است و همه باید برای فرهنگسازی در این زمینه تلاش کنیم.

وی افزود: یکی از شاخصه هایی که از سوی روسای ارشاد شهرستان ها باید مورد توجه جدی قرارگیرد بحث تمرکز زدایی برنامه های فرهنگی است و در این زمینه باید تلاش کنیم این برنامه ها درسطح روستا ها، مناطق محروم و حاشیه ای استان برگزار شود تا تاثیرگذاری دوچندان داشته باشد.

حجت الاسلام آفتابی، نظم و انضباط اداری، سمت و سو بخشی به برنامه ها، عدم موازی کاری، تعامل و ارتباط تنگاتنگ با اصحاب فرهنگ و هنر و تکریم ارباب رجوع را از وظایف و شاخصه های یک مدیر خوب عنوان کرد.

وی دوراندیشی، قاطعیت درعین انعطاف پذیری، داشتن قوه ابتکار و ابداع، شفاف سازی و صداقت، جلب حداکثری و تاثیرگذاری بالا را از دیگر شاخصه های یک مدیر موفق بیان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، در ادامه به موضوع مهندسی فرهنگی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد اشاره کرد و افزود: دستگاه های فرهنگی اگر بخواهند در انجام وظیفه و مأموریت خود موفق باشند و بتوان در مدیریت اثربخشی از آنها انتظار داشت، باید برنامه ها و طرح ها و فعالیتهای فرهنگی خود را حول محور مهندسی فرهنگی تنظیم کنند .

وی تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد عالی کانون‌های مساجد موظف شده‌اند که در یک چهارم مساجد کشور، کانون تاسیس کنند و از این جهت تا پایان برنامه پنجم توسعه تعداد کانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد استان کرمانشاه از رقم 235 کانون به 400 کانون می رسد.

حجت الاسلام آفتابی اظهار داشت: این یک انتظار و نگاه مسجدی است که باید به هر طریق ممکن، نسبت به توسعه کمی کانون های فرهنگی مساجد استان کرمانشاه تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: در سفر سوم هیئت دولت به استان کرمانشاه 43 میلیارد اعتبار فرهنگی به استان اختصاص پیدا کرد که امیدواریم این اعتباردرزمینه شکوفایی هرچه بیشتر استان مثمر ثمر باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، نقش دبیرخانه های شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها را حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: مدیران باید تمام تلاش خود را برای پویایی و تاثیرگذار بودن شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها داشته باشند.