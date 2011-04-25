به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج رئیس کمیته داوران ضمن اعلام این مطلب افزود : در نشستی که با آقایان عسگری و سلیمانی داشتیم تمامی مسائل مربوط به هفته های پایانی رقابتهای لیگ برتر و لیگ دسته یک را مورد بررسی قرار دادیم. خوشبختانه آقای عسگری به مسائل داوری اشراف کامل دارد و برنامه ریزی های لازم را در خصوص هفته های پایانی لیگ برتر و دسته یک انجام داده است و در واقع تمام داوران برای قضاوت هفته های پایانی لیگ کاملا آماده اند.

وی با اشاره به برگزاری نشست توجیهی داوران لیگ برتر اظهار داشت: در این کلاس توجیهی یک روزه 40 داور و کمک داور، رئیس فدراسیون، رئیس سازمان لیگ برتر و رئیس کمیته انضباطی حضور خواهند داشت و مطالبی را برای هر چه بهتر برگزار شدن مسابقات و قضاوت ها ارائه خواهند کرد.



تاج در ادامه در خصوص تدوین اساسنامه جدید کمیته داوران گفت: در مورد اساسنامه موارد مختلفی را مطرح و پس از تکمیل شدن به AFC ارائه خواهیم کرد چرا که زمان اعلام اساسنامه را مشخص کرده اند که با تایید هیئت رئیسه، اساسنامه را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال خواهیم کرد.



نایب رئیس اول فدراسیون در پایان درخصوص سفرهای سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: اینکه شایعه شده "کی روش" از پرواز می ترسد، کذب محض است چرا که وقتی پروازی از استانی به استان دیگر صورت می گیرد، طبق استاندارهای بین المللی بوده و هیچ خطری وجود ندارد.