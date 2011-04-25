مسئولان در عرصه های مختلف از نام خلیج فارس پاسداری کنند

حجت الاسلام حسن ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در خصوص اقداماتی که تاکنون برای صیانت از نام خلیج فارس صورت گرفته، بیان داشت: تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده اما به نظر من این اقدامات برای صیانت از نام خلیج فارس کافی نیست.

وی با اشاره به جایگاه عالی و ارزشمند خلیج فارس در منطقه و کشورمان، عنوان کرد: مسئولان کشورمان باید در عرصه های مختلف به خصوص در تعاملات و ارتباطات بین المللی با سران کشورهای مختلف از نام ارزشمند خلیج فارس پاسداری کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص برگزاری اولین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس، گفت: برگزاری این جشنواره یک اقدام شایسته و ارزشمند در راستای دفاع از نام و فرهنگ خلیج فارس است و بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از هر گونه اقدام فرهنگی که منجر به اعتلای نام خلیج فارس شود دفاع می کنم.

حجت الاسلام ملک محمدی ادامه داد: برگزاری همایشها و سمینارهای مختلف در خصوص خلیج فارس موجب صیانت و اعتلای نام خلیج فارس خواهد شد و ما باید از این ظرفیت بزرگ به خوبی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: خلیج فارس متعلق به ملت بزرگ ایران و انقلاب اسلامی ایران است و همه نویسندگان و محققان و چهره های فرهنگی و سیاسی کشورمان باید با تالیف کتاب و تحقیق و پژوهش از این سرمایه بزرگ ملت ایران دفاع کنند.