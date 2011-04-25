برگزاری جشنواره آشپزی در لرستان / اولین گروه مردان داوطلب شدند!

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات و تبلیغات و تجارت منارا در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این جشنواره آشپزی و سفره آرایی با هدف کمک به افزایش بهره وری و سالم سازی سبد غذایی خانوار برگزار می شود.

باقریان با اشاره به برگزاری این جشنواره در دو بخش انفرادی و تیمی، خاطرنشان کرد: در این جشنواره متقاضیان در قالب تیم های 5 نفره در بخش تیمی یا به صورت انفرادی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: در پایان این جشنواره 15 نفر در بخش انفرادی و 3 تیم در بخش تیمی به عنوان برگزیده معرفی می شوند و جوایز نفیسی از جمله لوازم خانگی به نفرات برتر اهدا خواهد شد.

باقریان با اشاره به ارسال فراخوان برگزاری این جشنواره به دستگاههای اجرایی استان، یادآور شد: تاکنون 68 تیم از ادارات سطح استان برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کرده اند که از این تعداد حضور 50 تیم قطعی شده است.

وی با بیان اینکه این جشنواره نخستین برنامه در این سطح است، عنوان کرد: جشنواره آشپزی و سفره آرایی استان لرستان همزمان با 30 اردیبهشت ماه سالجاری از ساعت 12 ظهر تا 22 شب برگزار خواهد شد.

باقریان از در نظر گرفتن سالن تختی خرم آباد برای اجرای این جشنواره خبر داد و گفت: در این جشنواره برای پذیرایی از دو هزار نفر برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

وی با اشاره به معرفی تیم از 28 اداره سطح استان، افزود: از میان گروههای داوطلب شده تاکنون تنها یک گروه از مردان ثبت نام کرده اند و به طور عمده خانم ها از این جشنواره استقبال کرده اند.

باقریان همچنین از مشارکت برخی دستگاههای اجرایی در اجرای این برنامه خبر داد و گفت: داوران این جشنواره در قالب یک تیم 5 نفره متشکل از دو نفر کارشناس تغذیه، دو نفر آشپز و یک نفر سرآشپز از خارج استان دعوت شده اند.

وی با اشاره به برگزاری این جشنواره در دو نوبت، گفت: دو فاکتور آشپزی و سفره آرایی در انتخاب افراد برگزیده موثر خواهد بود.

مسئول برگزاری جشنواره آشپزی استان لرستان رویکرد این جشنواره را پخت غذاهای ایرانی دانست و بیان داشت: از سوی دیگر با توجه به اهمیت صرفه جویی و قناعت در فرهنگ ایرانی و اسلامی در این جشنواره در ارزیابی ها این دو ویژگی نیز در نظر گرفته خواهد شد.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری لرستان و مشاور استاندار در امور زنان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد بیان داشت: با توجه به نقش زنان در ترویج فرهنگ درست تولید، خودکفایی و قناعت این جشنواره با این رویکرد برگزار خواهد شد.

روح انگیز جهان افروز افزود: جشنواره آشپزی و سفره آرایی استان یکی از برنامه هایی است که در هفته زن با مشارکت دفتر امور بانوان استانداری برگزار می شود.

وی با تاکید بر رویکرد این دفتر در تبیین فرهنگ درست مصرف کردن و قناعت در خانواده های لرستانی، سالم سازی سبد غذایی خانوار را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد.

بنابراین گزارش فراخوان جشنواره آشپزی و سفره آرایی لرستان تاکنون به دستگاههای اجرایی استان ارسال شده است و به زودی فراخوان عمومی آن از طریق پوستر، پیامک و نصب بنر در سطح شهر اعلام خواهد شد.

مطابق اعلام مسئولان برگزاری این جشنواره قرار است در راستای افزایش مشارکت مردم حدود 20 هزار پیامک تبلیغاتی برای عموم ارسال شود.