جامعه کارگری با جنگ بین فقیر و غنی دست و پنجه نرم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله دریابیگی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار اعضای خانه کارگر مازندران با نماینده ولی فقیه در استان، با بیان اینکه جامعه کارگری ایران در سایه اسلام از منافع مشروع خود پاسداری می کند، گفت: تشکیلات کارگری در سایه رهبری از ارزش های نظام اسلامی، حفظ و حراست می کند.

وی با اشاره به اینکه مهمترین مشکل کارگران، نداشتن امنیت شغلی است خاطرنشان کرد: بالغ بر 80 درصد کارگران مازنی، امنیت شغلی ندارند.

دریابیگی با بیان اینکه در برخی واحدها و ادارات، حداقل دستمزد به کارگر پرداخت نمی شود گفت: یکی از موارد رکود اقتصادی در ایران عقب بودن 35 درصدی حقوق کارگران است.

وی با اشاره به اجرایی نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: سال گذشته حقوق بازنشستگان باید 15 درصد افزایش می یافت که فقط شش درصد افزایش یافت.

دریابیگی با بیان اینکه حتی رسانه ملی هم کالای خارجی تبلیغ می کند افزود:فرزندان کارگران بیکار هستند و از تحصیل هم محروم می شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران اظهار داشت: کارگران با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند و امروز جنگ بین فقر و غنا در جامعه کارگری وجود دارد

محمد سلیم بهرامی افزود: بحث حقوق و دستمزد از مواردی است که شورای عالی کار کشور آن را پیگیری می کند.



وی با اشاره به اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده، 9 درصد اعلام شده افزود: اما من اعلام می کنم این رقم 15 درصد است چراکه هنوز از لحاظ آماری به جایی نرسیدیم که آمار درست باشد

عضو شورای عالی کار کشور اظهار داشت: هر کارگاهی که رضایت کارگر را جلب کرده و دستمزد بیشتری پرداخت کرده، میزان بهره وری در آن کارگاه افزایش داشته است.



وی با اشاره به موارد سهام عدالت، سخت و زیان آور و قراردادهای موقت کار، تصریح کرد: به ویژه در رابطه با قراردادهای موقت کار قانون وجود دارد اما در بحث نظارت و کنترل، خوب عمل نمی کنیم.



سلیم بهرامی افزود: امروز ، روزی نیست که این قانون را در کشور داشته باشیم اما از نظر رعایت، نتوانیم عمل کنیم.