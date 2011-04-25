ساماندهی کارگران ساختمانی وظیفه شهرداری کرمان است

سید جواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: مسئله ساماندهی و بی نظمی های ناشی از حضور کارگران ساختمانی در معابر شهری برعهده شهرداری کرمان است.

وی تصریح کرد: برای ایجاد تشکل صنفی خاص این افراد بارها توسط اداره کار برنامه ریزی شده است ولی هیچ مراجعه ای برای ثبت نام نداشتیم.

وی یادآورشد: در حال حاضر اداره کار مسئله پرداخت سهام عدالت به کارگران ساختمانی را در دستور کار دارد و ثبت نام ها در حال انجام است و به دنبال ایجاد سیستم مناسب برای حل مشکلات این قشر هستیم.

منصوری خاطرنشان کرد: اداره کار و امور اجتماعی از حقوق کارگران در هر کارخانه یا کارگاهی دفاع می کند و با هر کارفرمایی که حقوق کارگری را تضیع کند به شدت برخورد می کند.

این مسئول ادامه داد: در سال گذشته درخواست های قضایی یا دعاوی شکایتی کارگران کاهش یافته و کمترین مراجعه و شکایت از کارفرمایان را در قشر کارگران ساختمانی داشتیم.

منصوری گفت: اداره کار و امور اجتماعی استان برای ایجاد تشکل صنفی یا ساماندهی کارگران ساختمانی و جلوگیری از بی نظمی های ناشی از حضور این افراد در سطح شهر با حضور تشکلهای مردمی آمادگی کامل دارد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان کرمان رنج سنی کارگران استان را 25 تا 35 سال ذکر کرد و گفت: غلبه کارگران با جنس مردان است و تا کنون 232 هزار نفر بیمه شده اجباری در حرفه های کارگری داشتیم.

وی ادامه داد: حدود پنج هزار نفر از کارگران ساختمانی نیز جز بیمه شدگان اجباری هستند ولی باید اذعان کرد با توجه به موقت بودن کارهای ساختمانی امکان اجباری شدن بیمه برای همه کارگران نیست.

