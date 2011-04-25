فروپاشی دیوارهای خانه اروپایی؛ آینده نامعلوم اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در تحلیلی در این باره نوشت: تقریبا در همه جای اروپا شک و تردید به این اتحادیه به بحث های روزمره سیاسی در بین احزاب تبدیل شده است.احزابی از قبیل فنلاندی های واقعی در فنلاند چنین پتانسیلهایی را در اتحادیه اروپا خلق می کنند.

نویسنده در ادامه با اشاره به موفقیت انتخاباتی حزب واقعی فنلاند در انتخابات عمومی این کشور نوشت : برای کسانی که خود را اروپایی واقعی می دانند ظاهرا موفقیت انتخاباتی این حزب منتقد اروپا ترس و نگرانی زیادی ایجاد کرده است. در پارلمان اتحادیه اروپا که همواره در برابر چنین جریاناتی خود را مطمئن نشان می داد سکوت مرگباری حاکم شده است. کمیسیون اتحادیه اروپا نیز تنها به این بسنده کرده و اظهار امیدواری کرده است که حکومت جدید فنلاند در تصمیمات خود برای نجات یورو ثابت قدم باشد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: این اولین بار نیست که دریک کشور عضو اتحادیه اروپا حزبی انتخاب می شود که رای و نظر مخالف با آراء و تصمیمات اتحادیه اروپا دارد. در پارلمان اروپا فراوان چنین گروههایی حضور دارند. رئیس حزب فنلاندیهای واقعی تا به حال خودش از نمایندگان پارلمان اروپا بوده است.

وی افزود: در اسکاندیناوی، انگلیس، اروپای شرقی، هلند، فرانسه، اتریش و ایتالیا و تقریبا در بین همه کشورهای عضو این اتحادیه شک و تردید به اروپا در بین احزاب دیده شده و رواج پیدا کرده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه بحران مالی تاثیرات باورنکردنی به تمام بخشها و طرحهای اروپایی وارد کرده است، نوشت : اتحادیه اروپا در سال 2011 ترکیب بسیار زشت و کریهی از خود را به نمایش گذاشته است. در ایرلند اخیرا حزبی با این وعده بر سر کار آمد که وظایف و نفوذ بروکسل را خنثی کند. این آخرین بار نخواهد بود که چنین حزبی در یک کشور اروپایی با چنین وعده هایی بر سر کار می آید.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: مسائل بسیار جدی برای اتحاد و وحدت اروپا به وجود آمده است. تا به حال موضوع فقط این بود که آیا اتحادیه اروپا می تواند قدمهای بعدی برای هماهنگی بیشتر را خلق کند؛ اما حالا ستونهای محکم خانه اروپایی در معرض خطر فرو ریختن قرار گرفته است و این اتحادیه باید درباره نفاق و دودستگی ایجاد شده در اروپا توضیح دهد.

نویسنده همچنین با اشاره به ضربه های سختی که به ایده های اروپایی از طرف کشورهای مختلف وارد می شود ،نوشت: شهروندان اروپایی احمق نیستند . آنها می دانند که اتحادیه اروپا تمام و کمال مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است. اتحادیه اروپایی که تا به حال تنها دستورالعملهایی را به شهروندان ارائه می کرده بدون در نظر گرفتن هویت آنها در طولانی مدت به خوبی پیش نخواهد رفت و آینده ای نخواهد داشت.

