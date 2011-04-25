دوره های آموزشی قلم زنی مس در کرمان برگزار می شود

حیدرعلی زاهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص هنر مسگری کرمان اظهارداشت: ارائه آموزش قلمزنی بر روی ورقه مسی و پخش آن از تلویزیون استانی باعث افزایش گرایش به ثبت نام در مرکز آموزشی این حرفه شده است و قصد داریم با گسترش فعالیت های این مرکز بازار مسگرها را به سمت ایجاد اشتغال جوانان کرمانی پیش ببریم.

معاون میراث فرهنگی کرمان یادآورشد: رشته هایی چون ترمه بافی و تراش روی شیشه سال گذشته در فهرست احیا قرار گرفتند و برای سال جدید نیز دو رشته حکاکی روی مس و گیوه دوزی را در دستور احیا داریم که با توجه به استقبال خوبی که از رشته آموزشی کار با مس در مراکز آموزشی استان شده است رایزنی با شرکت مس باهنر برای در اختیار قراردادن ورق های مسی و افزایش مسگری را به صورت جدی پیگیر هستیم.

زاهدیان در ادامه درباره بازار مسگری کرمان گفت: در آینده نزدیک بازار مسگران از وضعیت فعلی درخواهد آمد و قصد داریم با حمایت جدی از مرکز قلمزنی برروی مس و همچنین احیا رشته حکاکی روی مس رونق بیشتری به این مرکز بزرگ تاریخی و اقتصادی شهر کرمان بدهیم.

وی درباره تهدید فرهنگی کالاهای بازار مسگری کرمان توسط اجناس پاکستانی اظهار بی اطلاعی کرد.