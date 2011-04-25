یکی از تیم های هندبال کرمان باید سهمیه آسیا را کسب کند

محسن اخگر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: هندبال استان کرمان پیشرفت خوبی داشته و یکی از دو تیم کرمانی باید با کسب رده دومی جدول سهمیه آسیایی را کسب کند.

وی تصریح کرد: بازی این هفته مس کرمان با شهرداری زرند برای ما حساسیتی ندارد چرا که هر دو تیم کرمانی هستند و برایمان بازی زیبا و جذاب مهم تر از برد است.

اخگر یادآورشد: این بازی در واقع بازی بین دو تیم شهرداری جوان و شهرداری پخته است چرا که پنج تن از بازیکنان فیکس تیم مس کرمان از تربیت شده های فصل های قبل تیم شهرداری هستند که در بازی روز پنجشنبه باید دید تیم جوان شهرداری برنده می شود یا بازیکنان باتجربه سالهای قبل شهرداری در قالب تیم مس کرمان می توانند پیروز میدان باشند.

وی ادامه داد: هر کدام از تیم های کرمانی که از لحاظ فنی بهتر باشد حق دارد بالا بیایید و ما فقط در هیئت هندبال تلاش داریم حق هندبال کرمان تضییع نشود.

وی افزود: هر تیمی که بازیکنانی چون علیمرادی و ظهرابی را داشته باشد پشتوانه خیلی خوبی برای برد دارد.

اخگر گفت: هیچ کس از تیم شهرداری توقع نداشت این گونه خوب کار کند و تا اینجای جدول بالا بیاید ولی با توجه به اینکه امسال با کمک مدیر فنی تیم یعنی موسوی موفق شدیم مسائل مالی تیم را که بخش زیادی از انرژی تیم را می گرفت حل کنیم تا اینجای کار 50درصد قراردادها پرداخت شده است و تیم حاشیه خاصی ندارد.

وی افزود: به تازگی برخی دوستان در مجموعه تیمی مس سعی دارند برای هندبال و اینکه مدیر فنی تیم شهرداری رئیس هئیت هندبال شود جبهه گیری هایی می کنند که به ضرر هندبال است.

وی خاطرنشان کرد: تیم هندبال شهرداری بدون حمایت باشگاهی تنها پشتوانه اش هئیت هندبال است اما از سوی دیگر هئیت بودجه ای ندارد برای هیچ تیمی هزینه کند ولی مسئولین تیم مس بارها انگ استفاده از امکانات هئیت را به تیم شهرداری زده اند درحالیکه خودشان هیچ گاه در قبال استفاده ای که از سالن هندبال یا خوابگاه هندبال می کنند هیچ هزینه ای نپرداخته اند.

وی افزود: موسوی مدیر فنی تیم هندبال شهرداری سابقه هندبالیستی دارد و برای ریاست هئیت با توجه به تمام تلاشهایی که برای هندبال استان تا اینجای کار کرده، فردی مناسب به نظر می رسد.

نایب رئیس هئیت هندبال استان گفت: شخصا 35سال سابقه کار هندبال دارم اما این توانایی را در خودم یا امثال موسوی سرمربی تیم مس یا باژیان سرپرست تیم مس نمی بینم که بخواهیم ریاست هئیت را عهده دار شویم بلکه هئیت هندبال نیازمند فردی متخصص است که بتواند با روابط و ضوابط مناسب امور هئیت را عهده دار شود.

وی ادامه داد: تیم هندبال شهرداری زرند که امسال در دقایق پایانی در جمع تیم های لیگ حاضر شد تنها با 250میلیون تومان بسته شده است که این رقم نصف هزینه تیم مس برای هندبال بوده است و در قبال هزینه باشگاههایی چون ذوب آهن و فولاد که میلیاردی هزینه کرده اند به چشم نمی آید.

وی گفت: در هر دو تیم کرمان این شایستگی و توانایی را می بینم که بتوانند کسب سکو و سهمیه آسیایی هندبال را داشته باشند.

وی از توجه رسانه ها به تیم شهرداری تشکر کرد و گفت: امیدواریم رسانه ها همچنان هندبال استان را حمایت کنند چرا که هر دو تیم نیاز به حمایت رسانه ای دارند.