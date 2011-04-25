حوادث بحرین نقطه سیاهی در کارنامه برخی کشورها است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه دشمنان ملت عراق تلاش های فراوانی برای ایجاد تفرقه و اختلاف و آشفتگی سیاسی در این کشور کردند تاکید کرد: حفظ وحدت، انسجام و هوشیاری در شرایط کنونی عراق از اهمیت بسیاری برخوردار است.

لاریجانی در ادامه اشغال عراق را موجب عقب افتادگی این کشور علیرغم داشتن منابع غنی و ظرفیت های بالای انسانی و اقتصادی دانست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به شیعیان بحرین ظلم مضاعفی می شود افزود: حوادث بحرین نقطه سیاهی در کارنامه برخی کشورهاست.

وی کشتار مردم مسلمان بحرین را رسوایی بزرگی برای مدعیان حقوق بشر در جهان امروز خواند.

در این دیدار همچنین سید هاشم هاشمی دبیرکل حزب فضیلت عراق با تاکید بر پیوندهای عمیق فرهنگی- مذهبی و برادری پایدار دو ملت ایران و عراق گفت: مناسبات برادرانه ایران و عراق منشاء خیر و برکت برای منطقه است.

وی در ادامه با ارائه توضیحاتی درباره مواضع و دیدگاههای حزب فضیلت پیرامون مسائل مهم عراق و تاریخچه شکل گیری این حزب افزود: حزب فضیلت بر تحکیم و تقویت ائتلاف یک پارچه و گروههای شیعه عراقی تاکید دارد.

دبیرکل حزب فضیلت عراق در ادامه با اشاره به حوادث بحرین گفت:‌ حزب فضیلت اقدامات بسیاری برای کمک به مردم مسلمان بحرین و جلوگیری از کشتار آنها انجام داده است.