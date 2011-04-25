  1. استانها
  2. بوشهر
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

میراث فرهنگی بوشهر توجهی به آثار تاریخی دشتستان ندارد

میراث فرهنگی بوشهر توجهی به آثار تاریخی دشتستان ندارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری دشتستان گفت: به رغم وجود فراوان آثار تاریخی در شهرستان دشتستان، میراث فرهنگی استان توجهی به آثار تاریخی این شهرستان ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، بخشعلی دهقایدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه برنامه ریزی این شهرستان افزود: دشتستان با داشتن 160 اثر ملی و جاذبه های متعدد طبیعی و گردشگری مورد بی توجهی میراث فرهنگی استان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: انتظار داریم اداره مستقل میراث فرهنگی برای حفاظت از این آثار در شهرستان ایجاد شود تا بیشتر شاهد از بین رفتن آثار تاریخی این شهرستان نباشیم.

سرپرست فرمانداری دشتستان به مشکل کمبود سوخت کشاورزان هم در این شهرستان اشاره کرد و از جهاد کشاورزی خواست سهمیه سوخت حوزه کشاورزی را افزایش دهد.

کد مطلب 1297464

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها