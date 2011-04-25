میراث فرهنگی بوشهر توجهی به آثار تاریخی دشتستان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، بخشعلی دهقایدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه برنامه ریزی این شهرستان افزود: دشتستان با داشتن 160 اثر ملی و جاذبه های متعدد طبیعی و گردشگری مورد بی توجهی میراث فرهنگی استان قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: انتظار داریم اداره مستقل میراث فرهنگی برای حفاظت از این آثار در شهرستان ایجاد شود تا بیشتر شاهد از بین رفتن آثار تاریخی این شهرستان نباشیم.
سرپرست فرمانداری دشتستان به مشکل کمبود سوخت کشاورزان هم در این شهرستان اشاره کرد و از جهاد کشاورزی خواست سهمیه سوخت حوزه کشاورزی را افزایش دهد.
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