میراث فرهنگی بوشهر توجهی به آثار تاریخی دشتستان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، بخشعلی دهقایدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه برنامه ریزی این شهرستان افزود: دشتستان با داشتن 160 اثر ملی و جاذبه های متعدد طبیعی و گردشگری مورد بی توجهی میراث فرهنگی استان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: انتظار داریم اداره مستقل میراث فرهنگی برای حفاظت از این آثار در شهرستان ایجاد شود تا بیشتر شاهد از بین رفتن آثار تاریخی این شهرستان نباشیم.