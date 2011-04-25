روابط الجزیره و قاهره بحرانی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشروق، "مراد مدلسی" گفت : بحران میان مصر و الجزایردر بعد رسمی آن سپری شده است، اما هنوز برخی حساسیتها میان مردم دو کشور وجود دارد، اما زمان آن فرا رسیده است که در راستای آشتی ملی با برادرانمان در کشورهای عربی و اسلامی اقدام کنیم.

وی با اشاره به نامزد نشدن فردی از این کشور برای دبیرکلی اتحادیه عرب افزود: الجزایر از فرد خاصی برای دبیر کلی حمایت نمی کند این موضع هفت ماه قبل از انقلاب مردم مصر اتخاذ شده است.

مدلسی تصریح کرد: مردم الجزایر راه دیگری بر خلاف برخی ملتهای عربی در پیش گرفته اند، اما این بدان معنی نیست که در الجزایر مشکلی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: مشکلی کنونی الجزایر خواسته های مردمی است و بسیاری از مشکلات از امکانات موجود است که باید به گونه ای توزیع شود که خواسته همه مردم را برآورده کند. باید مردم و نهادهای اقتصادی به دولت کمک کنند.

شایان ذکر است که مقامات الجزایری با هدف جلوگیری از سرایت انقلاب به این کشور حالت فوق العاده در این کشور را لغو کرده اند.