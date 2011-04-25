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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۴۴

دبیر خانه ستاد جهاد اقتصادی در اردبیل تشکیل می شود

دبیر خانه ستاد جهاد اقتصادی در اردبیل تشکیل می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استان اردبیل از تشکیل دبیرخانه ستاد جهاد اقتصادی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یعثوب نژاد محمد بعد از ظهر دوشنبه در اولین جلسه ستاد جهاد اقتصادی استان اظهار داشت: تشکیل دبیرخانه مرکزی این ستاد به منظور دستیابی و تحقق برنامه های سال جهاد اقتصادی در استان ضروری است.

وی اضافه کرد: در این ستاد ضروری است علاوه بر وجود کمیته تخصصی اقتصادی، کمیته فرهنگی، اجتماعی، کمیته منابع انسانی و کمیته بهره وری و فناوری نیز ایجاد شود تا با الویت بندی در فعالیتها، اهداف را ترسیم و سپس اجرا شود.

به گفته معاون استاندار اردبیل با توجه به اینکه منابع درآمدی غنی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در اختیار دولت و مدیران قرار می گیرد، تشکیل این دبیرخانه می تواند راهکار مناسب استفاده از این منابع را تدوین و ترسیم نماید.

وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی با برنامه های عادی نمی توانند به اهداف ترسیم شده نایل شوند، خاطر نشان کرد: بی شک تدوین برنامه های ویژه در کنار این برنامه ها ضمن هدایت ستاد جهاد اقتصادی باعث نایل شدن به اهداف ترسیم شده خواهد شد.

نژاد محمد افزود: مدیران حوزه های مختلف در استان باید برای جلوگیری از هدر رفت منابع در حوزه فعالیتی خود و سیاست گذاری اعضا ستاد جهاد اقتصادی، هدفگذاری مناسبی در روند امور انجام دهند.

وی در پایان ابراز داشت: این هدفگذاری مطلوی و تدوین اهداف ویژه به تحقق شعار جهاد اقتصادی و نیز رشد اقتصادی استان منتج می شود.
 

کد مطلب 1297470

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