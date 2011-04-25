پیشرفت علمی مهمترین اولویت دانشگاه آزاد اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی ظهر دوشنبه در جمع مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود افزود: این دانشگاه با تربیت نیروهای کارآمد توانسته نقش موثری در روند توسعه کشور ایفا کند.

وی همچنین تلاش برای کیفی سازی فعالیت ها و برنامه های آموزشی و علمی را از اساسی ترین رسالت های مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی دانست و اظهارداشت: نباید به گونه ای رفتار شود که امور جنبی بر اهداف اصلی این دانشگاه غلبه و روند تربیت آینده سازان جامعه خدشه دار شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان رعایت شئونات اسلامی از سوی دانشجویان، استادان و همینطور برخورد با ناهنجاری ها را از دیگر اولویت های مهم دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد و گفت: این امور در روند حفظ دستاوردهای انقلاب بسیارتاثیرگذاراست.

" شهرام قنبری " رئیس دانشگاه آزاد واحد لنگرود نیز در این دیدار گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار دانشجو در قالب 33 رشته دراین دانشگاه تحصیل می کنند.