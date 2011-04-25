مرهم به شکل دلنشین و متواضعانه ای راه حل اخلاقی ارائه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فتحی در آستانه اکران فیلم مرهم که قرار است از چهارشنبه در سینماها اکران شود گفت: مرهم اگر چه با امکانات بسیار ناچیزی ساخته شده ولی فیلم بسیار خوب وزیبایی است که به بحران هویت نسلها می پردازد و راههایی را نشان می دهد که چگونه نسلها با هم آشتی کنند و به هم اعتماد داشته باشند و نسل جوان را از برزخی که گاه گرفتار آن می شود نجات می دهد .



به گفته کار گردان فیلم کبفر،داوود ن‍ژاد در فیلم مرهم بدون اینکه سعی در موعظه وخطابه داشته باشد ،به شکل دلنشین و متواضعانه ای راه حل اخلاقی خودش راارائه می دهد و به دل می نشیند .



این کار گردان مطرح سینمای ایران درادامه گفت : من متعجب شدم که چرا فیلم مرهم در جشنواره فیلم فجر حضور نداشت و با فیلم کار گردان قدرتمند ،خلاق و متعهدی مثل داوود ن‍ژاد اینگونه برخورد شد .از سویی دیگر متاسف شدم که چرا کارگردانی مثل آقای داوود ن‍‍ژاد نباید حداقل امکاناتی را در اختیار داشته باشد و فیلم خود را باامکانات فنی بهتری بسازد. امکاناتی که به راحتی در اختیار فیلمهای تجاری است.



حسن فتحی تاکید کرد : فیلم مرهم از زاویه و نگاه تازه و بکری به مسائل جامعه خودش نگاه می کند. فیلم بدون اینکه کسی را محکوم کند خیلی دلنشین توصیه میکند نسل قدیم ونسل جدید را به پیوند با هم، پیوندی که برای تعادل و توازن هر جامعه ای لازم است .



این کار گردان سینما درادامه گفت: من همه دوست داران واقعی سینما را دعوت می کنم به تماشای فیلم مرهم و امید اینگونه فیلمها برای موفقیت در اکران عمومی به تماشاگران فهیم سینماست .



کار گردان سریالهایی چون میوه ممنوعه و مدار صفر درجه گفت: تماشاگران فهیم سینما با استقبال از فیلم مرهم قطعا در مسیر حمایت از سینمای مستقل و سالم وعمیق قدم بر می دارند و امیدوارم مردم از این فیلم استقبال کنند.



وی در پایان گفت:ما فیلمسازان یک وظیفه ای را فراموش کرده ایم .ما فقط موظف نیستیم که فیلم خوب بسازیم .ما وظیفه داریم از همکاران خوبمان که فیلم خوب می سازند با تمام وجود حمایت کنیم.