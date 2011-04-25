فرار قاچاقچی سوخت/ حکم پرونده کهریزک به زودی صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در دومین نشست خبری خود در سال 90 به شهروندان توصیه کرد در مقابل اخذ هر گونه وجه به عنوان قرض، اموال یا خانه خود را با مبایعه نامه دستی به شخصی که از او پول قرض می‌کنند واگذار نکنند زیرا ممکن است قیمت آن ملک افزایش یافته و به تبع آن مشکلات قضائی پیش آید که در بسیاری از پرونده ها اشخاص براساس همان مبایعه نامه اقدام قانونی کرده‌اند.



هشدار نسبت به کلاهبرداری با عنوان دفتر مشاوره یا دفتر وکلای دادگستری

وی در توصیه دیگر به شهروندان گفت: مراقب عناوینی مانند دفتر مشاوره یا دفتر وکلای دادگستری باشند زیرا در برخی از این موارد کلاهبرداری انجام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: افرادی با عناوین بی‌اساس و غیر حقوقی به عنوان دفتر مشاوره یا دفتر وکلای دادگستری اقدام به جلب مشتری می کنند که خودم شخصاً با یکی از تبلیغات‌های روزنامه‌ای تماس گرفته و گفتم اصلا‌ً کلمه دفتر وکلای دادگستری کلمه قانونی نیست زیرا مجوز برای وکیل صادر می‌شود نه برای دفتر وکلا و از آنها سئوال کردم چرا در تبلیغاتتان آدرس ندارید و چه وکلایی در این دفتر کار می‌کنند زیرا بسیاری از این افراد با این عناوین دکان باز کرده‌اند.

حجت‌الاسلام اژه‌ای برای چندمین بار از شهروندان درخواست کرد تا فریب افراد سودجویی که خود را به نام مسئولین و یا فرزندان مسئولین جا می‌زنند نخورند که در یکی از این موارد شخصی در تهران با 400 میلیون تومان از شخص دیگری با عنوان جعلی پول گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که در فاصله 9 ماه مانده به انتخابات مجلس برخی از افراد و چهره‌ها به مسئولان تهمت و توهین می‌کنند گفت: دستگاه قضائی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارد و همه باید اخلاق اسلامی را رعایت کنیم تا فضای جامعه همراه با محبت و آرامش باشد. اگر شخصی آمد و در جایی به شخص دیگری توهین کرد اگر این توهین به شخص حقیقی باشد باید شخص شکایت کند ولی اگر توهین به مسئول، کارمند، مدیر متناسب با سمت و وظیفه‌اش باشد مدعی‌العموم وارد می‌شود. در مورد گفته‌های اخیر یکی از مداحان تهران هم پرونده در دادگستری تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

واکنش دستگاه قضا به حادثه کودک آزاری و رها کردن بیماران

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در مورد واکنش دستگاه قضا به حادثه کودک آزاری اخیر در تهران و همچنین رها کردن دو بیمار در حاشیه تهران گفت: بدیهی است که برخی از قوانین پس از سالها باید تنقیح شوند به عنوان مثال چگونگی نگهداری یک فرزند پس از مرگ پدر و مادر و یا پس از طلاق در قانون نوشته شده اما در برخی از موارد با مشکل قانونی روبرو هستیم که این نقایص توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی است که به صورت لایحه به مجلس ارایه شود. در این مورد کودک آزاری هم بلافاصله با دادستان تماس گرفتم و ایشان هم گفتند که من اقدام کردم زیرا در این پرونده‌ها کودک توان دفاع از خود را ندارد. در مورد رها کردن بیماران هم وزارت بهداشت وارد شده و دادستان هم ابعاد مختلف این حادثه را پیگیری می‌کند تا مشخص شود در این پرونده چه کسی تخلف کرده است؟ این افراد که بودند و چرا از بیمارستان رفتند که نتیجه کار در کمتر از یک هفته اطلاع رسانی می‌شود.



تشکیل پرونده در رابطه با اظهارات جدید فائزه هاشمی

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا در مورد اظهارات اخیر فائزه هاشمی که عنوان کرده بود مملکت دست اراذل و اوباش است، پاسخ داد: من این مطلب را خواندم برخی از مطالب قابل تعقیب است برای همین با دادستان پایتخت تماس گرفتم و ایشان هم گفتند مطلب را خوانده و در حال رسیدگی هستند. همچنین دادستان تهران اعلام کردند که پرونده جدا از پرونده‌های دیگر فائزه هاشمی است.

عملکرد شوراهای حل اختلاف مثبت بوده است

وی در مورد عملکرد شوراهای حل اختلاف در چند سال اخیر گفت: به طور کلی عملکرد شوراها مثبت بوده است و هدف از این اقدام ترویج فرهنگ صلح و سازش و ریش سفیدی است که تعدادی از مردم داوطلبانه در این شوراها فعال هستند. البته بخشی از قوانین شوراهای حل اختلاف مانند ورود به موارد کیفری و حتی محکوم و زندانی کردن دچار چالش است که دستگاه قضا هم در این مورد اشکال گرفته است. قرار بود لایحه‌ای تنظیم کنیم ولی گفتیم چون مدت 5 ساله آزمایشی این طرح در حال اتمام است هنگام اتمام طرح لایحه تنقیح مجدد طرح به مجلس ارایه می‌شود.

خبرنگاری از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در مورد احتمال مرخصی به زندانیان حوادث بعد از انتخابات سئوال کرد که وی پاسخ داد: هدف از زندانی کردن اصلاح مجرمان است اگر احساس شود شخص متنبه شده و توبه کرده است براساس ضوابط زندان به افراد مرخصی داده می‌شود.



مسئولان در حال بررسی موضوع شکایت دولت از مجلس هستند

سخنگوی دستگاه قضا در مورد شکایت اخیر مجلس از دولت به دلیل عدم تشکیل وزارت ورزش در موعد قانونی گفت: این شکایت های از دو بعد بررسی می‌شود. یکی سازمان بازرسی کل کشور تا بتواند تعلل دستگاه‌های نظارتی و اجرایی را بررسی کند و دیگری دیوان عدالت است تا اگر تصمیم غیرقانونی بود رسیدگی کند. در این مورد هم اگر به ماده 576 مربوط باشد که برای دستگاه قضا ثابت شود که فرد با سوء استفاده از موقعیت قانون را اجرا نکرده است، پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود که در این پرونده فعلاً دستگاه‌های مسئول در حال بررسی هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که شنیده شده هنوز حزب مشارکت فعالیت می‌کند، گفت: اگر حزب و گروهی قانونی براساس قانون منحل شده باشد نباید فعالیت کند و در صورت مشاهده دادستان وارد می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده‌های عقرب سیاه

دادستان کل کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده‌های عقرب سیاه، کهریزک و کوی دانشگاه گفت: در مورد پرونده عقرب سیاه هنوز شاکیان اظهار نظر نکرده‌اند و خود دادستان هم معترض است که در نهایت پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود که منتظر اظهار نظر برخی از شاکیان هستیم.

آخرین وضعیت پرونده کهریزک؛ به زودی حکم نهایی صادر می‌شود

اژه‌ای در مورد پرونده کهریزک گفت: بخشی از این پرونده که مربوط به تخلف قضات بوده است هنوز در حال رسیدگی است و در مورد پرونده کوی دانشگاه باید بگویم که در این پرونده سه گروه متهم بودند. یک گروه دانشجو نبودند و از مکانی دیگر به کوی دانشگاه آمده و گروهی دیگر داخل کوی بودند و در تخریب و آتش سوزی مشارکت داشتند و گروه سوم هم دانشجو بودند و در کوی هم ساکن بودند و آنها هم در حوادث دخیل بودند که به دلیل پوشاندن چهره‌ها برخی شناسایی شدند. آخرین دفاع‌ها گرفته شده و به زودی حکم نهایی صادر می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به نامه اخیر رئیس جمهور در مورد 250 اسامی مفاسد اقتصادی گفت: پس از بررسی‌ها مشخص شد تعدادی از این افراد مشکل بانکی داشتند که در یک مورد که بدهی سنگینی هم داشت خود دولت نامه نوشت و توصیه کرد تا به این شخص کمک شود. در بسیاری از موارد هم چنین است و ما ناچاریم مورد به مورد را رسیدگی کنیم ولی در برخی از اسامی مستندات ضمیمه نبود. حالا ما بیاییم و یک لیست 100 نفره از دولت تحویل بگیریم که اینها بدهکاران بانکی هستند در حالی که باید مشخص شود آیا آنها در مورد مقرر اقساط را پرداخت نکرده و ورشکست شده‌اند و یا اینکه پشت پرده زد و بندی وجود داشته و از وام سوء استفاده کرده‌اند که این موارد هم باید مشخص شود.

احضار مدیر مسئول موسسه ایران به دادسرا

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا در مورد شایعه احضار جوانفکر مدیر مسئول موسسه ایران به دادسرا سئوال کرد که وی پاسخ داد: آقای جوانفکر به دادسرا احضار شده و وقت خواسته است تا مستندات خود را ارایه کند.

خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا پرسیدند آقای جوانفکر به چه اتهامی احضار شده؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ نداد.

عوامل اقدامات تروریستی سنندج شناسایی شدند

وی در مورد اقدامات تروریستی اخیر در غرب کشور گفت: عوامل اقدامات تروریستی در سنندج شناسایی شده اند که چهار نفر آنها معدوم و عده ای دستگیر شده اند. همچنین عوامل اقدامات تروریستی در اهواز شناسایی و دستگیر وهمچنین عوامل ترور ماموستا برهان هم شناسایی و دستگیر شدند که در این پرونده‌ها حفاظت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی همکاری خوبی داشتند.

حجت‌الاسلام اژه‌ای در مورد توافق اخیر ایران با عراق در مسایل قضائی و حقوقی گفت: در این توافق‌نامه بیان شده است که تحمل حبس مجرمان در کشورهای خود انجام شود. در مورد منافقین اردوگاه اشرف هم باید بگویم چنین افراد هم به عراق ظلم کرده‌اند و هم به ایران و باید در اختیار ایران قرار بگیرند تا مجازات شوند.

وی در مورد کلاهبرداری مدیرعامل شرکت تعاونی مفید که از 4 هزار شهروند لرستانی، خوزستانی و کرمانشاهی کلاهبرداری کرده بود گفت: هنوز شاکیان در حال افزایش هستند ولی قرار بازداشت مدیرعامل یکم اردیبهشت ماه سال جاری صادر شد و وی می تواند بعد از 10 روز اعتراض کند و اگر هم وثیقه داشته باشد می‌تواند اقدام کند.



قاچاقچی سوخت گریخت

سخنگوی دستگاه قضا در مورد خبر فرار قاچاقچی بزرگ سوخت به نام هومن پروین گفت: این متهم با قید وثیقه آزاد بود تا زمانی که به دادگاه احضار شود. ولی مثل اینکه گزارش شده وی فرار کرده است. اگر فرار کرده باشد هم وثیقه‌اش ضبط می‌شود و هم براساس قانون مجرمان فراری با وی برخورد می‌شود.

محسنی اژه‌ای در مورد اقدامات دستگاه قضا در کاهش تعداد زندانیان گفت: 36 درصد افرادی که در زندان هستند از قبل از محکومیت در زندان بوده‌اند. ولی در برخی از موارد مثلاً کارمند رشوه گیر باید یک ماه بازداشت باشد یا آزادی برخی از زندانیان مفسده به دنبال دارد و یا برای قاضی قطعی شده که شخص پس از آزادی فرار می‌کند. برای همین این افراد خاص قبل از محکومیت باید در بازداشت بمانند ولی در برخی از موارد بازداشت کردن اشتباه است که کارگروهی ویژه برای کم کردن تعداد زندانیان تشکیل شده است.

دادستان کل کشور در مورد جدا کردن زندانیان معتاد از سایر زندانیان گفت: ‌دولت بر اساس قانون موظف شده بود تا اردوگاه معتادان را تشکیل دهد. من به رئیس جمهور هم پیشنهاد دادم و ایشان هم دستور دادند تا به اعتبار 64 میلیارد تومان 5 اردوگاه ساخته شود ولی به دلیل مشکلات اداری دستور اجرا نشد تا اینکه بالاخره اوایل امسال اعتبار واریز شده و قوه قضائیه هم مبلغی را اضافه کرده و اگر شرایط مساعد باشد تا پایان تیرماه اولین اردوگاه ایجاد و زندانیان معتاد جدا می‌شوند.

وی در مورد حرف و سخن‌های مطرح شده در برکناری وزیر اطلاعات گفت: باید تلاش کنیم آنچه در شرایط حساس کشور لازم است رعایت شود زیرا کشور امروز به آرامش نیاز دارد. سیستم اطلاعاتی هم نیاز به دقت بیشتری دارد. وزارت اطلاعات مربوط به کل نظام است و در برخی از موارد رابط دستگاه قضا است.

محسنی اژه‌ای در پایان به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد وارد شدن نام وی به لیست کشورهای غربی برای مسدود کردن اموالشان گفت:‌آنها شناخت ناقصی از ایران دارند و این ادعاها خنده آور است. من پیشنهاد می‌کنم اموال من هم در غرب بلوکه شود و هم در ایران تا مشکلات مالی جهان برطرف شود.