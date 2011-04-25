به گزارش خبرنگار مهر محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، عصر امروز در تجمع دانشجویان دانشگاههای تهران در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا با اشاره به سالروز شکست هیمنه آمریکا در طبس گفت: بعد از تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 58 و فروریختن آبروی آمریکا ، این کشور تلاش کرد تا شکست خود را جبران کند و در همین راستا با تهدید و قطع رابطه با ایران و فشار بر ایران به نوعی اقدام دانشجویان انقلابی کشورمان را در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا جبران نماید اما این اقدامات نتیجه ای بدنبال نداشت.

وی افزود: آمریکا بعد از 5 ماه تمرین و هماهنگی با وابستگان داخلی در ایران برنامه ریزی کرد تا هیمنه و آبروی از دست رفته خود را باز گرداند و به همین دلیل با حمله به صحرای طبس قصد داشتند تا پایگاه خود را در این محل تشکیل دهند و بعد از آن در ورزشگاه شهید شیرودی تهران مستقر شوند تا بتوانند 53 گروگان خود را آزاد نمایند.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: حادثه طبس به همه جهانیان ثابت کرد که آمریکا قدرتی که همواره عنوان می شود ، نیست چرا که حادثه طبس بدون هیچ گونه دخالت انسانی انجام شد و تنها به قدرت الهی اتکا داشت.

دهقان با اشاره به سیاست های آمریکا در قبال ایران گفت: در 32 سال گذشته این کشور تمام توان خود را به کار بست تا انقلاب اسلامی را از مسیر اصلی منحرف کنند و لذا چند ماه بعد از حادثه طبس با تحریک صدام جنگ 8 ساله را به کشورمان تحمیل کردند و بعد از آن نیز با محاصره اقتصادی و توطئه های متعدد بین المللی سعی داشتند انقلاب اسلامی را نابود کنند اما با اراده خداوند تیرهای دشمنان به سنگ خورد.

وی ادامه داد: در سالهای پس از انقلاب اسلامی و نبرد مداوم میان انقلاب و آمریکا در همه صحنه ها همواره ملت ایران به پیروزی رسیده است و آمریکا در همه نبردهای فرهنگی ، نظامی و سیاسی به شکست رسیده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا دیگر جایگاهی میان ملت ها ندارد، خاطرنشان کرد: امروز شاهد هستیم که فریاد ملت ایران از زبان ملت های منطقه شنیده می شود، بدون اینکه جمهوری اسلامی ایران در این کشورها دخالت نظامی کرده باشد و تنها مردمان این کشورها تحت تاثیر انقلاب ما به بیداری اسلامی رسیده اند و اوضاع را به جایی رسانده اند که طومار آمریکا در منطقه پیچیده شده است.

نماینده مردم چناران و طرقبه تاکید کرد: البته آمریکا تمام تلاش خود را بکار برد تا تحولات منطقه را مدیریت کند و انقلاب ها را از مسیر اصلی منحرف کند و خطرهای در پیش روی آمریکا کاهش دهد اما لطف خدا مسیر انقلاب های منطقه به سوی تهدید منافع آمریکا در منطقه پیش می رود.

وی همچنین با اشاره به مواضع دوگانه آمریکا در قبال تحولات خاورمیانه گفت: آمریکا در کشورهای در حال انقلاب دچار دستپاچگی شد و از آغاز تحرکات در کشور مصر مواضع چند پهلو و دوگانه را اتخاذ کرد و شاهدیم که بسیاری از تحلیلگران آمریکایی هم اکنون اعتراف می کنند که اتفاقات مصر به ضرر آمریکا تمام شده است.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان این که آمریکا و غرب از تشکیل جبهه ایران ، ترکیه و مصر نگران هستند افزود: تحولات کنونی مصر در مقابله با منافع آمریکا است و معتقدم که در این انقلاب ها غرب به طور کامل متضرر شده است و لذا تلاش می کنند تا بوسیله اسلحه های آمریکایی مردم بیدار منطقه را سرکوب کنند.

وی ادامه داد: حرکت ملت های منطقه به سمت پیروزی پیش می رود و این بیداری اسلامی به سمت نابودی رژیم های وابسته به جلو می رود و ممکن است حتی بتوانند با سرکوب مردم به زندگی نکبت بار خود ادامه دهند اما ملت های منطقه بیدار شده اند و دیگر نمی توان جلوی تحولات را گرفت.

دهقان همچنین گفت: برخی حاکمان کشورهای حوزه خلیج فارس با وجود جنایت های فراوان در منطقه عنوان می کنند که ایران در کشورهای منطقه دخالت می کند اما جمهوری اسلامی ایران تنها از موضع حق از مردم این کشور دفاع می کند. البته مردم کشورمان اگر امکان داشت در دفاع از مردم بحرین اقداماتی انجام می دادند و از کشتار بی رحمانه آنها جلوگیری می کردند اما مصلحت کنونی ایجاب می کند که در بحرین حضور نظامی نداشته باشیم

وی در پایان افزود: سازمان ملل و سایر مجامع جهانی باید از وقوع جنایات خونین در کشورهای منطقه شرم کنند و هرچه زودتر واکنش شایسته به این تحولات نشان دهند.